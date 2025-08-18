Los líderes europeos se reúnen en la Casa Blanca con Donald Trump y Volodimir Zelenski en busca de un acuerdo de paz en Ucrania

La cumbre se produce después de que el republicano adelante la idea de un posible acuerdo trilateral con Vladimir Putin su par ucraniano.

Donald Trump, Volodimir Zelenski y los líderes europeos Foto: REUTERS

Los líderes europeos y de la OTAN se reúnen este lunes en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para mostrar su apoyo al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que mantuvo también una importante reunión con su par estadounidense para tratar de avanzar hacia un acuerdo de paz con Rusia.

El primero en llegar fue el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, seguido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Keir Starmer, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

“Debemos discutir los posibles intercambios de territorio, considerando la línea de contacto actual. Esto significa la zona de guerra, las líneas de guerra que son bastante obvias, y muy tristes, de hecho”, dijo Trump al iniciar la reunión.

“Un gran día en la Casa Blanca. Nunca habíamos tenido a tantos líderes europeos juntos. ¡Un gran honor para Estados Unidos! Vamos a ver cuáles van a ser los resultados”, escribió Trump poco antes en su red social

El viaje de los líderes europeos a la capital estadounidense para mostrar su apoyo a Zelenski se produce además después de que el republicano adelante la idea de un posible acuerdo trilateral con Vladimir Putin su par ucraniano.

Los polémicos mensajes de Donald Trump hacia sus detractores

Durante las horas previas a los encuentros con Zelenski y los líderes europeos, Trump escribió varios mensajes atacando a medios que criticaron su rol en las negociaciones para lograr la paz entre Rusia y Ucrania, especialmente después de que descartara la posibilidad de un alto el fuego preventivo tras su reunión con el pasado viernes en Alaska.

“Resolví seis guerras en seis meses, una de ellas un posible desastre nuclear, y aun así tengo que leer y escuchar al Wall Street Journal y a muchos otros que realmente no tienen ni idea, diciéndome todo lo que estoy haciendo mal en el lío Rusia/Ucrania, que es la guerra del dormilón Joe Biden, no la mía. Solo estoy aquí para detenerla, no para continuarla”, escribió en uno de esos mensajes.

Y agregó al respecto: “Sé exactamente lo que estoy haciendo y no necesito el consejo de quienes llevan años trabajando en todos estos conflictos y nunca pudieron hacer nada para detenerlos. Son gente ‘estúpida’, sin sentido común, inteligencia ni comprensión, y solo hacen que el actual desastre ruso/ucraniano sea más difícil de solucionar”.

Donald Trump y Volodímir Zelenski en la Casa Blanca. Foto: Reuters (Kevin Lamarque)

Trump insistió en que independientemente del resultado de las conversaciones, determinados medios, así como la oposición demócrata, lo criticará.

“Estoy totalmente convencido de que si Rusia alzara la mano y dijera: ‘Nos rendimos, cedemos, nos rendimos, entregaremos a Ucrania y a los grandes Estados Unidos de América, el país más venerado, respetado y poderoso de todos los tiempos, Moscú y San Petersburgo, y todo lo que los rodea a mil millas de distancia’, los medios de comunicación falsos y sus aliados demócratas dirían que este fue un día malo y humillante para Donald J. Trump”, escribió en otro mensaje en ‘Truth Social’.