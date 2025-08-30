Cada vez más lejos de una tregua: Zelenski alertó que Rusia está preparando una nueva gran ofensiva

El presidente ucraniano advirtió además sobre la situación de Pokrovsk, donde denunció que el gobierno de Putin envió unos 100 mil soldados. Sin embargo, afirmó que su país está preparado para contrarrestarlo.

Volodimir Zelenski Foto: EFE

Volodimir Zelenski alertó que Rusia se está preparando para lanzar una nueva gran ofensiva y dijo que la concentración de tropas en las cercanías de Pokrovsk es de unos 100.000 soldados lo que hace que esa región de Ucrania este en grave peligro.

“La concentración de tropas en la región alcanza los 100.000 soldados, según los datos que tenemos esta mañana”, dijo el presidente ucrniano en un encuentro con periodistas.

Volodimir Zelenski alertó por la presencia de miles de soldados rusos en la frontera. Video: EFE.

Los rusos, según el presidente, preparan un nuevo ataque pero Ucrania está preparada.

La ciudad en miras de Rusia

Pokrova es una ciudad minera en el sur de la región de Donesk y antes de la guerra tenía cerca de 60.000 habitantes pero ha perdido población porque mucha gente se ha ido debido al constante asedio ruso.

El Ejército ruso detrás de Vladímir Putin. Foto: Reuters.

En las últimas semanas, la región en torno a la ciudad se ha convertido en el epicentro de los combates sin que los rusos hayan logrado hasta ahora apropiarse de la misma que es un nudo de transporte importante.

Por otra parte, las autoridades de la región de Zaporiya reportaron una serie de ataques rusos con misiles y drones en los que resultó muerta al menos una persona y 28 fueron heridos.