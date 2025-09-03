Santiago Peña promulgó la ley para declarar feriado si Paraguay clasifica al Mundial

El presidente del país vecino dio luz verde a una ley que le permite decretar tres feriados especiales por año. El primero sería el viernes en caso que la Albirroja se meta en la Copa del Mundo.

El festejo del golazo que Antonio Sanabria le hizo a la Argentina. Foto: Reuters.

Santiago Peña promulgó una ley que le permite decretar tres feriados especiales por año y el primero podría ser el viernes para celebrar la probable clasificación de Paraguay al Mundial 2026.

El asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno, dijo que, en el caso de que la Albirroja alcance el objetivo de sellar su boleto al Mundial en el partido que disputará ante Ecuador, el gobernante firmará el decreto y se aplicará feriado el viernes para el sector público y privado.

Santiago Peña, presidente de Paraguay. Foto: Reuters.

“Hay una posibilidad de que este viernes inauguremos la ley, Dios quiera, con un buen resultado de nuestra querida Albirroja, pero, obviamente, va a depender de eso”, afirmó el funcionario.

El asesor de la Presidencia resaltó que los servicios públicos imprescindibles, como el caso de salud, quedarán exceptuados.

Gustavo Alfaro. Foto: EFE.

Con una victoria o un empate, la Albirroja podría clasificarse para la Copa del Mundo al sumar al menos 25 unidades, pero también podría conseguir su pase si pierde y Argentina vence a Venezuela en Buenos Aires.