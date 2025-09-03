Tragedia en Portugal: descarriló un famoso funicular turístico de Lisboa y dejó al menos 15 muertos

La mayoría de las víctimas son turistas que utilizaban este medio para subir hasta el Barrio Alto. El vehículo quedó destrozado tras volcar en una empinada cuesta.

Descarrilamiento de un funicular turístico en Lisboa. Foto: REUTERS

Al menos una veintena de víctimas, entre las que hay varios muertos y heridos, se registraron tras el descarrilamiento del Ascensor de Gloria, uno de los funiculares turísticos de Lisboa, capital de Portugal.

Los bomberos y trabajadores de rescate confirmaron 15 muertos y varios heridos. La mayoría de las víctimas son turistas que utilizaban este medio para subir hasta el Barrio Alto.

Descarrilamiento fatal de un funicular turístico en Lisboa, Portugal. Video: REUTERS.

En la zona hay un amplio despliegue policial, que ha cerrado el acceso a la zona, y de equipos de emergencia, que se encuentran con unas veinte ambulancias.

Cientos de curiosos, muchos de ellos turistas, se concentran en las inmediaciones, muchos grabando con sus móviles.

El Ascensor de Gloria conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa.