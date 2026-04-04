Cruzá Europa y Asia, atravesá trece países y sumergite en paisajes deslumbrantes en apenas 21 días. Foto: Generada con Gemini IA

Viajar en tren siempre tuvo un encanto particular, una mezcla de romanticismo y practicidad que permite disfrutar de los paisajes a otro ritmo. Sin embargo, para los verdaderos amantes del turismo transcontinental, existe un desafío que lleva la pasión por las vías a un nivel completamente nuevo.

Imaginate unir el sur de Europa con el sudeste de Asia sin pisar un aeropuerto. Esta odisea ferroviaria es una realidad y se consagra como el itinerario más épico del planeta. Un recorrido de más de 18.000 kilómetros que conecta Portugal con Singapur, enlazando dos continentes llenos de contrastes, culturas e idiomas.

¿Qué países atraviesa el viaje en tren más largo del mundo?

La travesía comienza en Lagos, en el soleado Algarve portugués. Desde allí, la extensa red ferroviaria te sumerge de lleno en Europa, avanzando primero hacia Lisboa y luego por España (con escalas clave en Madrid y Barcelona). El trayecto continúa su serpenteante camino hacia Francia, Alemania y el corazón del continente, combinando alta velocidad con líneas regionales.

Un recorrido épico de 18.000 kilómetros que une Portugal con Singapur sin pisar aeropuertos. Foto: Freepik

Pero el verdadero desafío de resistencia llega al conectar con el legendario Transiberiano. Tras dejar atrás Europa Central, el itinerario se adentra en Rusia, cruzando desde Moscú hasta la lejana Vladivostok. En este tramo fundamental de la ruta hacia Asia, los trenes atraviesan múltiples husos horarios, lagos helados y las vastas estepas siberianas.

Al dejar Rusia, la ruta desciende por Mongolia y entra a China, viajando desde Pekín hasta el sur, en Kunming. Desde allí, el ferrocarril conecta con Vientián (Laos), abriendo la puerta grande del sudeste asiático. El recorrido avanza luego por Tailandia (Bangkok) y Malasia (Kuala Lumpur), hasta finalmente alcanzar la majestuosa ciudad-estado de Singapur. En total, la hazaña implica cruzar 13 naciones.

¿Cuánto tiempo se tarda en viajar de Portugal a Singapur en tren?

Sobre el papel, esta travesía de 18.000 kilómetros se puede completar en tan solo 21 días. Para lograr este tiempo casi récord, es fundamental contar con una planificación milimétrica, sincronizando a la perfección las conexiones de los trenes y reduciendo al mínimo indispensable las escalas y los tiempos de espera en las estaciones fronterizas.

No obstante, la realidad de este tipo de viajes sugiere un enfoque mucho más flexible. Si te embarcás en esta odisea, lo más probable es que la tentación de bajar a explorar los mercados locales en Tailandia, caminar por las calles de Europa del Este o probar la gastronomía de Malasia te lleve a extender los plazos. Muchos viajeros deciden tomarse varias semanas o incluso meses para completarlo, transformando una simple carrera en una verdadera experiencia vital donde el protagonista absoluto es el camino.

El desafío definitivo para los amantes del turismo transcontinental. Foto: Freepik

Principales desafíos de cruzar dos continentes sobre rieles

Completar el recorrido ininterrumpido más largo del mundo no es una tarea para viajeros desprevenidos. Unir Europa y Asia por tierra conlleva múltiples retos logísticos, burocráticos y de infraestructura.

En primer lugar, los visados. El paso por naciones específicas exige trámites consulares que deben gestionarse con suma anticipación. Las regulaciones internacionales y la situación política de ciertos países pueden alterar los requisitos de un día para el otro, por lo que estar actualizado es vital para evitar contratiempos en la frontera.

En segundo lugar, hay que considerar que la infraestructura no es perfectamente continua en todo el trazado. Aunque se trata de un viaje ferroviario, hay tramos en el sudeste asiático, como la conexión entre Vietnam y Camboya, donde la red de ferrocarril no cubre el paso fronterizo de forma directa, obligando a los aventureros a usar autobuses momentáneamente para enlazar estaciones.

Finalmente, la paciencia es indispensable. Retrasos inesperados, disponibilidad limitada de billetes y la barrera del idioma pondrán a prueba tu espíritu. A cambio, lograr viajar desde Portugal a Singapur sobre rieles te regala la recompensa máxima: comprender la inmensidad del mundo kilómetro a kilómetro.