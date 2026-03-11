Los aviones P-3C Orion de Portugal. Foto: X/@Turbinetraveler

La Fuerza Aérea Portuguesa avanzará con la modernización de parte de su flota de aeronaves de patrulla marítima P-3C Orion tras firmar un acuerdo con la compañía General Dynamics Mission Systems–Canada. El contrato, establecido bajo la modalidad de gobierno a gobierno, contempla la actualización de cinco aeronaves recientemente incorporadas al inventario luso, con el objetivo de mejorar sus capacidades operativas y asegurar su interoperabilidad con aliados.

Según informó la Canadian Commercial Corporation (CCC), organismo que facilita este tipo de acuerdos entre gobiernos, el programa de modernización tiene un valor aproximado de 39 millones de dólares. El proyecto busca integrar soluciones tecnológicas avanzadas desarrolladas por la industria canadiense, reforzando al mismo tiempo la cooperación en materia de defensa entre ambos países.

Los aviones P-3C Orion de Portugal. Foto: X/@RealAirPower1

Bobby Kwon, presidente y director ejecutivo de la CCC, destacó que el acuerdo permitirá combinar la experiencia canadiense en contratación pública con tecnología de última generación para fortalecer las capacidades de patrulla marítima de Portugal y mejorar la interoperabilidad dentro de la OTAN.

Los motivos que llevaron a Portugal a modernizarse

La decisión de modernizar los P-3C Orion fue adoptada por el gobierno portugués hacia fines de 2025 y se enfoca en las aeronaves adquiridas recientemente a Alemania. Entre las mejoras previstas se encuentra la incorporación del sistema de enlace de datos Link 16 Cryptographic Modernization, un sistema Automatic Identification System (AIS) para identificación de tráfico marítimo y una actualización de los sistemas acústicos utilizados en misiones de guerra antisubmarina y vigilancia oceánica.

Uno de los objetivos centrales del programa es estandarizar la flota de Orion de la Fuerza Aérea Portuguesa, actualmente compuesta por aeronaves de la variante P-3C CUP II adquiridas a Alemania y por los P-3C CUP+, comprados previamente a los Países Bajos. Una vez finalizadas las mejoras, todas las aeronaves operarán bajo un mismo estándar tecnológico, optimizando sus capacidades para misiones de reconocimiento, patrullaje marítimo y terrestre, así como para operaciones de búsqueda y rescate de largo alcance.

Avión Lockeed P-3C Orion. Foto: Armada Argentina.

El Ministerio de Defensa portugués estableció además un cronograma de inversión escalonado que se extenderá hasta 2028. El plan contempla un desembolso inicial de 800 mil euros en 2025, seguido por 4,2 millones en 2026 y dos partidas de 9,5 millones para los años 2027 y 2028.

La actual flota de Orion opera dentro de la Esquadra 601 “Lobos”, con base en la Base Aérea de Beja. Desde allí, estas aeronaves cumplen un rol clave en la vigilancia del Atlántico y en operaciones de seguridad marítima, consolidándose como uno de los principales medios de patrulla de largo alcance de Portugal. Con la modernización prevista, Lisboa busca garantizar la disponibilidad y eficacia de este sistema de armas durante los próximos años.