Un micrófono traicionó a Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un: se los escuchó hablando sobre “alcanzar la inmortalidad” y vivir 150 años

Los presidentes de Rusia, China y Corea del Norte no se percataron de que tenían micrófonos abiertos y dialogaron sobre de avances biotecnológicos y trasplantes de órganos.

Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un en China. Foto: REUTERS

El líder norcoreano Kim Jong-un debutó este miércoles en un evento multilateral de líderes presenciando el mayor desfile militar en la historia de China, colocado justo a un lado del presidente chino, Xi Jinping, y el ruso, Vladímir Putin, en una potente imagen de respaldo de dos potencias al régimen hermético dotado de armas nucleares.

Las imágenes mostraron a Kim situado a la izquierda de Xi, y Putin a la derecha, en una escena de unidad de las tres naciones, que supuso el primer encuentro entre los líderes de Corea del Norte, China y Rusia en 66 años. Sin embargo, eso no fue lo que más llamó la atención...

Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un en China. Foto: via REUTERS

Uno de los puntos más altos de la reunión se dio cuando el presidente chino, Xi Jinping, comentó la posibilidad, con sus homólogos ruso y norcoreano, de que las personas vivan hasta los 150 años. Esta situación se dio durante un momento en el que los micrófonos estaban abiertos.

A continuación, se oyó a un traductor, transmitiendo las palabras de Xi, decir en ruso: “Antes, la gente rara vez vivía hasta los 70 años, pero hoy en día, a los 70 años todavía se es un niño”.

Lo más importante llegó cuando un traductor transmitió los comentarios del líder ruso, diciendo en mandarín: “Con el desarrollo de la biotecnología, los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente y las personas pueden vivir cada vez más jóvenes, e incluso alcanzar la inmortalidad”. Por si fuera poco, se oyó a otro traductor repetir en coreano una referencia a los trasplantes de órganos.

Xi volvió a hablar en mandarín en el comentario final, mientras la cámara cortaba la imagen: “Las predicciones apuntan a que, en este siglo, existe la posibilidad de vivir hasta los 150 años”.

La edad, un aspecto muy importante para Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un

La edad y la salud de los líderes de Rusia, China y Corea del Norte generan inquietud, especialmente porque ninguno designó sucesores claros.

Xi Jinping, de 72 años, eliminó los límites de mandato presidencial y podría iniciar un cuarto período al frente de China en 2027. Por su parte, Vladimir Putin, también de 72 años, reformó la legislación rusa para prolongar su permanencia en el poder. En Corea del Norte, Kim Jong-un, de 41 años, viajó a Beijing acompañado de su hija, lo que disparó especulaciones sobre su posible preparación como futura heredera del liderazgo.