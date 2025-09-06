Donald Trump amenazó con derribar aviones venezolanos si ponen “en una situación peligrosa” a las fuerzas de EEUU

La advertencia del presidente estadounidense llega luego de que el Pentágono confirmara que dos F-16 de Venezuela sobrevolaron un destructor estadounidense en el Caribe.

Donald Trump, presidente de EEUU. Foto: REUTERS

Donald Trump lanzó una dura amenaza contra Venezuela: afirmó que si sus cazas ponen a las fuerzas de Estados Unidos “en una situación peligrosa”, estos “serán derribados”.

Las declaraciones llegan un día después de que el Pentágono confirmara que dos F-16 venezolanos sobrevolaron un destructor estadounidense en el Caribe.

“Yo diría que van a meterse en problemas”, declaró Trump tras ser preguntado por los periodistas en el Despacho Oval.

El mandatario fue cuestionado después de que el Departamento de Defensa -rebautizado este viernes como Departamento de Guerra- denunciara que dos cazas F-16 venezolanos sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham, que navegaba en aguas internacionales del Caribe.

Días atrás, EEUU atacó una supuesta narcolancha, causando la muerte de once traficantes que -según Washington-, pertenecían a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, a la que relacionan con el Gobierno del venezolano Nicolás Maduro.

“Cuando veo barcos llegar, como el otro día, llenos de todo tipo de drogas, probablemente fentanilo en su mayoría, pero de todo tipo... Vamos a eliminarlos”, dijo al respecto.

Ante la pregunta de cómo reaccionaría si percibe una amenaza real por parte de aviones venezolanos, Trump fue tajante: “Yo diría, general, si ellos hacen eso, usted tiene la opción de hacer lo que quiera, ¿de acuerdo?”, afirmó dirigiéndose a Dan Caine, jefe del Estado Mayor conjunto, y a Pete Hegseth, jefe del Pentágono.

“Si vuelan en una posición peligrosa, yo diría que usted, o sus capitanes, pueden tomar la decisión sobre qué hacer”, añadió.

Preguntado sobre qué tan cerca llegaron los aviones, Trump no quiso entrar en detalles: “No quiero hablar de eso. Pero si nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados”.

Maduro dice que si Venezuela es agredida “pasaría a una etapa de lucha armada”

Por su parte, Maduro afirmó este viernes que si su país fuera agredido “pasaría a una etapa de lucha armada”, en un contexto en el que denuncia “amenazas” de EEUU.

Indicó que Venezuela está “todavía en la fase de lucha no armada, que es una fase política, comunicacional, institucional”, pero, agregó que, si “fuera agredida, de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada, planificada, organizada, de todo el pueblo contra la agresión, sea local, regional o nacional”.

Nicolás Maduro. Foto: via REUTERS

“Pasaríamos a una etapa de lucha armada, en defensa de la paz, de la integridad territorial, la soberanía y de nuestro pueblo”, agregó el líder chavista en un acto de activación de las milicias ciudadanas.

Asimismo, señaló que Venezuela está en la “fase de alistamiento y preparación” en defensa del país y pasará al “despliegue de las capacidades defensivas, de entrenamiento y reentrenamiento de toda la población venezolana”.

Igualmente, dijo que el pueblo de Venezuela es “pacifista”, pero “guerrero” y que “nadie” lo va a “venir a esclavizar” ni “hoy ni nunca jamás”.