Jorge Castro en Canal 26: ¿cómo continúa la relación entre EEUU y Venezuela tras el ataque al barco?

El especialista analizó la ofensiva norteamericana al buque lleno de drogas que partió desde el país liderado por Nicolás Maduro. Escuchalo en la nota.

Jorge Castro sobre el ataque de Estados Unidos a un barco que partió de Venezuela. Foto: Captura de video.

El analista internacional Jorge Castro sigue aportando su fina mirada acerca de los temas más importantes que se producen alrededor del planeta en el programa 26 PM, por la pantalla de Canal 26.

En este caso, Castro analizó lo que se viene a nivel bilateral tras la ofensiva de Estados Unidos contra un barco cargado de drogas proveniente de Venezuela.

“Este es el primer anuncio de lo que puede ser el comienzo de una serie de barcos hundidos de origen venezolano de parte de la Armada norteamericana. Esto es parte de una campaña de largo plazo que lleva a cabo el gobierno de Donald Trump, movilizando a amplios sectores de su escuadra, de la Fuerza Naval norteamericana y al mismo tiempo la inmensa mayoría de las corbetas de la guardia costera que están ahora desplegadas en la costa de venezolana”, inició.

“Se trata de una campaña de largo plazo destinada a enfrentar y a combatir, incluso con las armas en la mano, a las organizaciones de narcoterroristas del narcotráfico latinoamericano, que es el núcleo del negocio del narcotráfico en el sistema mundial, según la estimación de la inteligencia Estados Unidos", amplió.

Fuerte anuncio de Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: REUTERS

“Esto es una señal clara de Estados Unidos a Venezuela de que ningún otro barco va a volver a pasar. La inteligencia norteamericana ya sabe perfectamente qué tipo de barcos son, de dónde salen, cuál es su carga, lo sabe todo. Este es el punto de partida para comprender lo que está ocurriendo en este momento entre Estados Unidos y Venezuela”, completó.