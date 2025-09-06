Estados Unidos le donó a Argentina un importante sistema de vigilancia tecnológica valuado en 3 millones de dólares

“Esta tecnología fortalecerá la vigilancia y el reconocimiento marítimo, clave para combatir actividades ilícitas y aumentar la seguridad en el mar”, publicó la Embajada estadounidense, en su cuenta oficial de X.

Argentina y Estados Unidos unieron lazos en el ámbito de vigilancia tecnológica. Foto: X @EmbajadaEEUUarg

En el marco del programa Protecting Global Commons, Estados Unidos le donó a Argentina un importante sistema electroóptico/infrarrojo (EO/IR), llamado WESCAM MX-10.

La Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires confirmó que el equipo, valuado en 3 millones de dólares, será destinado para fortalecer las capacidades de vigilancia, el reconocimiento marítimo y la lucha contra actividades ilícitas en el Atlántico Sur.

Estados Unidos donó a la Armada Argentina un sistema de cámara WESCAM MX-10. Foto: X @EmbajadaEEUUarg

“Esta tecnología fortalecerá la vigilancia y el reconocimiento marítimo, clave para combatir actividades ilícitas y aumentar la seguridad en el mar”, publicó la Embajada de Estados Unidos, en su cuenta de X.

La publicación estuvo acompañado por una foto, donde se puede ver uno de los Beechcraft B-200 “Cormorán” del Comando de Aviación Naval (COAN), que cumplen misiones de patrulla marítima y búsqueda y rescate (SAR) en la Zona Económica Exclusiva (ZEE).

Las características de la cámara de vigilancia que Estados Unidos le donó a Argentina

El WESCAM MX-10, diseñado por L3Harris Technologies, es uno de los sistemas EO/IR más compactos de la serie MX, diseñado para plataformas aéreas tripuladas y no tripuladas.

El equipo proporciona imágenes diurnas y nocturnas de alta resolución, con capacidad de seguimiento automático de objetivos, integración de MTI (Moving Target Indicator) y procesamiento avanzado en tiempo real.

Luis Pierrini, secretario de Transporte. Foto: X @EmbajadaEEUUarg

Estas características mencionadas permiten misiones de vigilancia táctica de baja altitud y operaciones SAR, incluso en adversas condiciones meteorológicas.

En su página web oficial se detalla que es “una solución de vigilancia ideal para misiones de vigilancia táctica y SAR de baja altitud que requieren flexibilidad de instalación de bajo peso”.