Jorge Castro en Canal 26: las repercusiones en EEUU tras el crimen de Charlie Kirk

El especialista analizó la situación en el país norteamericano tras el asesinado del activista vinculado a Donald Trump. Escuchalo en la nota.

Jorge Castro sobre las repercusiones en EEUU tras el crimen de Charlie Kirk Foto: Captura de video.

El analista internacional Jorge Castro sigue aportando su fina mirada acerca de los temas más importantes que se producen alrededor del planeta en el programa 26 PM, por la pantalla de Canal 26.

En este caso, Castro analizó la situación en Estados Unidos luego del asesinato de Charlie Kirk, activista vinculado a Donald Trump.

“El primer punto para tomar en cuenta, en términos de repercusión internacional, es que esto afecta directamente al gobierno de Israel, como lo manifestó Benjamin Netanyahu con un mensaje pidiendo el esclarecimiento del caso”, inició el analista.

“El Estado de Israel tiene una inmensa admiración y agradecimiento con el activista fallecido. Este es un punto de especial importancia y tiene una trascendencia inmediata”, continuó.

Asesinato de Charlie Kirk. Foto: via REUTERS

“Israel tiene un compromiso con respecto a lo que ha hecho en los últimos 2 años Charlie Kirk en el mundo universitario estadounidense, predominantemente de izquierda o centro izquierda”, completó.