Si Putin, no quiere la paz “hay que obligarlo a ella”: Zelenski pide a sus aliados detener con sanciones la maquinaria bélica rusa

Para el presidente de Ucrania, las sanciones “podrían ser uno de los mayores pasos hacia la paz que se puedan imaginar, una decisión verdaderamente histórica”.

Volodimir Zelenski Foto: REUTERS

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski pidió a sus aliados detener la maquinaria bélica rusa con la imposición de fuertes sanciones y aranceles a Moscú, y mostró comprensión por la postura de Estados Unidos, que exige para ello a los países de la OTAN que dejen de comprar petróleo.

En su discurso anoche a la nación, Zelenski señaló que “cualquiera que busque el fin de esta guerra debe tomar las medidas necesarias para detener la maquinaria bélica de Rusia” y dijo contar con que Estados Unidos, en cooperación con otros países, “tome medidas contundentes -sanciones y políticas arancelarias contundentes- que sirvan de argumento para muchos en todo el mundo”.

Vladimir Putin, presidente de Rusia. Foto: via REUTERS

Instó a todos los socios a “dejar de buscar excusas para no imponer sanciones concretas”.

“A todos los socios: Europa, Estados Unidos, los estados del G7 y los del G20. La paz es un camino, uno que debe recorrerse desde la guerra hasta la paz. Todos deben recorrer este camino, y las sanciones son parte de él”, añadió.

Subrayó que si el presidente ruso, Vladímir Putin, no quiere la paz “hay que obligarlo a ella”.

“La guerra de Putin terminará cuando él, y sólo él, ya no pueda continuar con ella. Por eso también son necesarias sanciones contundentes contra los terminales que envían y reciben petróleo ruso”, añadió.

Según Zelenski, estas “podrían ser uno de los mayores pasos hacia la paz que se puedan imaginar, una decisión verdaderamente histórica”.

“Podemos escuchar la postura de Estados Unidos, y esta postura debería ser escuchada por todos aquellos que aún optan por los suministros de Rusia en lugar de los de otros socios”, afirmó.

“Es necesario, por supuesto, reducir el consumo de petróleo ruso, lo que sin duda reducirá la capacidad de Rusia para luchar”, señaló.

Dio las gracias a todos los socios que limitan intencionadamente las compras de recursos energéticos rusos y destacó que en los más de tres años y medios de guerra, Europa ha pasado de una dependencia casi total de los recursos energéticos rusos, especialmente del gas, a una mayor autonomía con diversos proveedores.

Añadió que es crucial que la presión sobre Rusia continúe y se intensifique en todas las jurisdicciones y señaló que uno de los objetivos claves para Ucrania es el comercio ruso de petróleo y otros recursos energéticos.

“Las sanciones -y nuestras sanciones propuestas sirven de base para las decisiones de los socios- están dirigidas a toda la infraestructura de la flota fantasma: capitanes de petroleros, aseguradoras, comerciantes y operadores que realizan negocios con Rusia”, precisó.

Según Zelenski, “todo el mundo ve que la guerra de Rusia contra Ucrania es la guerra de Putin” y que “los drones rusos que atacan Polonia también son la guerra de Putin”.

“Y esto es una advertencia no solo para Polonia, sino para toda Europa. Los drones rusos pueden recorrer distancias mucho mayores. Esta ya es una guerra muy larga, una guerra de las ambiciones, capacidades y presupuesto de Rusia y, por lo tanto, una guerra del petróleo ruso, del gas ruso, del uranio ruso y de otros recursos rusos que llenan las arcas de Putin”, añadió.

El presidente estadounidense expresó en una carta enviada el sábado a los miembros de la OTAN su disposición a imponer importantes sanciones a Moscú tan pronto como todos los países de la Alianza dejen de comprar crudo a Rusia.

En este sentido, Trump afirmo que la compra de crudo ruso por parte de miembros de la OTAN debilita enormemente su posición negociadora con Rusia, e insistió asimismo en que los aliados impongan aranceles del 100 % a China como forma de presión para que Pekín utilice su influencia sobre Moscú con el objetivo de poner fin a la guerra.