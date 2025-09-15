Trump amenaza con declarar la emergencia nacional en Washington para “la expulsión y reubicación de migrantes ilegales peligrosos”

“¡¡¡Si es necesario declararé una emergencia nacional y federalizaré!!!”, dijo el mandatario republicano.
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 15 de septiembre de 2025, 10:52
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters (Brian Snyder)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, este lunes amenazó con declarar una emergencia nacional en Washington D.C. a fin de controlar el crimen y si es que las autoridades de la capital dejan de colaborar con los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Estas palabras del presidente estadounidense las señaló en su red social Truth Social, en referencia a lo dicho por la alcaldesa demócrata de Washington, Muriel Bowser, quien había informado al Gobierno federal que el Departamento de Policía metropolitana ya no iba a colaborar con el ICE en lo que respecta a “la expulsión y reubicación de migrantes ilegales peligrosos”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters/Evelyn Hockstein
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters/Evelyn Hockstein

“Si yo permitiera que esto sucediera el CRIMEN volvería con fuerza. A la gente y los negocios de Washington D.C., NO SE PREOCUPEN, ESTOY CON USTEDES Y NO PERMITIRÉ QUE ESTO SUCEDA. ¡¡¡Si es necesario declararé una emergencia nacional y federalizaré!!!“, dijo Trump.

Trump y sus medidas para combatir la delincuencia

Cabe recordar que el pasado 12 de agosto, Trump había ordenado el despliegue de la Guardia Nacional en Washington a fin de combatir la delincuencia.

También podría interesarte

Horóscopo de Géminis de hoy: lunes 15 de septiembre de 2025

Horóscopo de Géminis de hoy: lunes 15 de septiembre de 2025

Federico Sturzenegger celebró un fallo judicial en contra del laboratorio Biogénesis Bagó

Federico Sturzenegger celebró un fallo judicial en contra del laboratorio Biogénesis Bagó

La Guardia Nacional es una fuerza de reserva militar que está integrada por voluntarios y su propósito principal es actuar como apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea cuando haya situaciones de emergencia.

Estas situaciones pueden incluir desastres naturales o también problemas con civiles.

Inicialmente, Trump ordenó la toma de control de Washington por 30 días, y su argumento para tomar esta decisión estuvo vinculado a la tasa de homicidios que incluso en esa ciudad supera a otras urbes con altas tasas como México DF y Bogotá.

En ese contexto y antes de criticar a la alcaldesa por su intención de cambiar de política, Trump hizo una descripción de lo que él considera la actualidad de Washington D.C.: “Washington D.C. ha pasado de ser una de las ciudades más peligrosas y con más asesinatos de EE.UU., e incluso del mundo, a ser una de las más seguras”.

“El lugar está absolutamente en auge, con restaurantes, tiendas y negocios llenos y, por primera vez en décadas, prácticamente SIN CRIMEN”, agregó Trump.