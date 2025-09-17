Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel

El ex presidente de Brasil recibió el alta médica tras la descompensación sufrida este martes. Sin embargo, su médico confirmó lesiones cancerígenas en su piel.

Jair Bolsonaro. Foto: REUTERS

Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel “precoz”, pero al mismo tiempo recibió el alta médica y regresó a su casa, donde cumple prisión domiciliaria.

El líder de la ultraderecha fue ingresado de urgencia este martes y, de acuerdo a los médicos, le fueron retiradas ocho lesiones en la piel.

Según dijo Claudio Birolini, uno de sus médicos, dos de esas lesiones “dieron positivas para un tipo de carcinoma de células escamosas”, un tipo de cáncer en “estado precoz” y que no requiere de momento ningún tratamiento específico, pero sí obligará a “evaluaciones periódicas” para vigilar su desarrollo.

Jair Bolsonaro. Foto: REUTERS

Birolini explicó que “no se trata del cáncer más simple, pero tampoco es uno de los más agresivos”, y será evaluado gradualmente por los médicos en la residencia de Bolsonaro en Brasilia, donde está en prisión domiciliaria desde el mes pasado por haber incumplido diversas resoluciones judiciales.

El médico precisó que el ex mandatario se ha recuperado de esos problemas, que le causaron una crisis de vómitos, mareos y presión baja.

Bolsonaro sufre serios problemas de salud desde 2018, cuando en plena campaña electoral fue apuñalado en medio de un mitin.

Jair Bolsonaro. Foto: REUTERS

Sin embargo, el médico aclaró que ni el cáncer ni los problemas que presentó esta semana tienen relación alguna con ese episodio, que ya le ha llevado en varias ocasiones al quirófano por graves problemas intestinales.