Donald Trump amenazó a los medios de EEUU que lo critiquen: “Tal vez pierdan su licencia”

El republicano lo afirmó ante periodistas en el avión presidencial cuando regresaba de Reino Unido. Además, sostuvo que las cadenas le hacen mala publicidad.

Donald Trump. Foto: via REUTERS

Donald Trump amenazó con quitarle los permisos de emisión a los canales que le critiquen, apuntando que aquellos con licencia no están autorizados a ir en su contra.

“Leí en alguna parte que los canales estaban en un 97% en mi contra. Un 97% negativo. Y, sin embargo, gané fácilmente en los siete estados clave (en las presidenciales). Si están un 97% en mi contra, sólo me dan mala publicidad y tienen una licencia, diría que tal vez deberían quitarles el permiso”, dijo a bordo del avión presidencial Air Force One.

El republicano se pronunció en su camino de vuelta del Reino Unido y la misma semana en el que el programa nocturno de Jimmy Kimmel ha sido retirado de la cadena ABC por un comentario del presentador sobre el asesinato de Charlie Kirk.

Donald Trump en el Air Force ONe, REUTERS

El líder republicano incidió en sus críticas a los canales con ese tipo de emisiones “que todo lo que hacen”, en su opinión, es ir contra él.

“Si miras atrás ves que no han tenido a un conservador en años. Creo que alguien dijo ‘échale un vistazo, lo único que hacen es golpear a Trump’. Tienen licencia. No tienen permitido hacer eso. Son un brazo del Partido Demócrata”, añadió el mandatario.

Horas antes había señalado que el cese de “Jimmy Kimmel Live” no era cuestión de censura, sino de malas audiencias, alegando que el presentador no tenía talento y que debería haber sido despedido “hace mucho tiempo”.

Jimmy Kimmel

Kimmel sugirió en su envío que es republicano y que el Partido estaba haciendo todo lo posible para no verse asociado con el mismo y para sacar rédito político a la situación.