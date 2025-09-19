Trump habló con Xi Jinping: de la promesa a un viaje a China en 2026 y al guiño por Tik Tok
Donald Trump anunció que mantuvo una llamada telefónica con Xi Jinping y acordaron verse en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebra en Corea del Sur a final de octubre y también que visitará China a principios de 2026.
“Acordamos con el presidente Xi que nos reuniríamos en la Cumbre de la APEC en Corea del Sur, que yo viajaría a China a principios del próximo año y que el presidente Xi, a su vez, visitaría Estados Unidos en un momento oportuno”, escribió el republicano en Truth Social.
Los presidentes de China y EE.UU. no se ven en persona desde la cumbre de líderes del G20 en Japón, en junio de 2019.
El republicano calificó la llamada de “muy productiva” y aseguró que se lograron “avances en varios temas importantes, como el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación del acuerdo sobre TikTok” para que la red social pueda operar en EE.UU.
Con respecto a esto último, Trump añadió que “agradezco la aprobación sobre TikTok”, aunque no dio ningún dato concreto sobre el marco.
A falta de conocerse detalles, el presidente estadounidense amplió esta misma semana el plazo por cuarta vez, hasta el próximo 16 de diciembre, para que TikTok pueda operar en suelo estadounidense.