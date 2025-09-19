Trump habló con Xi Jinping: de la promesa a un viaje a China en 2026 y al guiño por Tik Tok

El presidente norteamericano se comunicó con su par chino en el marco de una búsqueda de solución al conflicto en Ucrania. Además, anunció un encuentro en la cumbre de la APEC en Corea del Sur.

Donald Trump y Xi Jinping. Foto: Reuters

Donald Trump anunció que mantuvo una llamada telefónica con Xi Jinping y acordaron verse en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebra en Corea del Sur a final de octubre y también que visitará China a principios de 2026.

“Acordamos con el presidente Xi que nos reuniríamos en la Cumbre de la APEC en Corea del Sur, que yo viajaría a China a principios del próximo año y que el presidente Xi, a su vez, visitaría Estados Unidos en un momento oportuno”, escribió el republicano en Truth Social.

Los presidentes de China y EE.UU. no se ven en persona desde la cumbre de líderes del G20 en Japón, en junio de 2019.

El republicano calificó la llamada de “muy productiva” y aseguró que se lograron “avances en varios temas importantes, como el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación del acuerdo sobre TikTok” para que la red social pueda operar en EE.UU.

Tik Tok, aplicación

Con respecto a esto último, Trump añadió que “agradezco la aprobación sobre TikTok”, aunque no dio ningún dato concreto sobre el marco.

A falta de conocerse detalles, el presidente estadounidense amplió esta misma semana el plazo por cuarta vez, hasta el próximo 16 de diciembre, para que TikTok pueda operar en suelo estadounidense.