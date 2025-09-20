Europa, en alerta: los principales aeropuertos sufrieron ciberataque en sus sistemas informáticos

Londres, Berlín y Bruselas fueron algunas de las más afectadas por la avanzada de hackers. Cancelaciones, suspensiones y caos de pasajeros.

Caos por ciberataque en el aeropuerto de Londres. Foto: REUTERS

La compañía que presta servicios de facturación y embarque en la mayoría de aeropuertos de Europa sufrió un ciberataque de origen desconocido que está afectando a las terminales aereas de Bruselas, Heathrow de Londres y de Berlín-Brandeburgo.

“Hubo un ciberataque en la noche del viernes, 19 de septiembre, contra los sistemas del proveedor de servicios de facturación y embarque que afectó a varios aeropuertos de europeos, incluido el de Bruselas”, advirtió el aeródromo de la capital de Bélgica, donde hubo más de veinte vuelos afectados.

Caos por ciberataque en el aeropuerto de Bruselas. Video: REUTERS.

Debido a la incidencia, que supuso que las operaciones de ‘check-in’ y embarque tuvieron que hacerse de manera manual, se cancelaron nueve vuelos y otros quince sufrieron retrasos de una hora o más, según informó el propio aeropuerto a la prensa bruselense.

El aeropuerto de Bruselas aconseja a los pasajeros verificar el estado de su vuelo con su aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto y sólo acudir si su vuelo está confirmado.

Caos por ciberataque en el aeropuerto de Bruselas. Foto: REUTERS

Como el aeropuerto de Bruselas, el londinense también recomendó a los viajeros comprobar el estado de sus vuelos mientras Collins Aerospace “trabaja para resolver el problema rápidamente”.

Se ignora el origen del ciberataque, que no ha sido reivindicado.