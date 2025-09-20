Europa, en alerta: los principales aeropuertos sufrieron ciberataque en sus sistemas informáticos
La compañía que presta servicios de facturación y embarque en la mayoría de aeropuertos de Europa sufrió un ciberataque de origen desconocido que está afectando a las terminales aereas de Bruselas, Heathrow de Londres y de Berlín-Brandeburgo.
“Hubo un ciberataque en la noche del viernes, 19 de septiembre, contra los sistemas del proveedor de servicios de facturación y embarque que afectó a varios aeropuertos de europeos, incluido el de Bruselas”, advirtió el aeródromo de la capital de Bélgica, donde hubo más de veinte vuelos afectados.
Debido a la incidencia, que supuso que las operaciones de ‘check-in’ y embarque tuvieron que hacerse de manera manual, se cancelaron nueve vuelos y otros quince sufrieron retrasos de una hora o más, según informó el propio aeropuerto a la prensa bruselense.
El aeropuerto de Bruselas aconseja a los pasajeros verificar el estado de su vuelo con su aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto y sólo acudir si su vuelo está confirmado.
Como el aeropuerto de Bruselas, el londinense también recomendó a los viajeros comprobar el estado de sus vuelos mientras Collins Aerospace “trabaja para resolver el problema rápidamente”.
Se ignora el origen del ciberataque, que no ha sido reivindicado.