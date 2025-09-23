Trump ante la Asamblea General de la ONU: reconocer al Estado palestino es una “recompensa” para Hamás

El presidente de Estados Unidos cuestionó a los países que reconocieron a Palestina días atrás. Venezuela, inmigración y críticas a Naciones Unidas, otros temas abordados.

Donald Trump durante su discurso en las Naciones Unidas. Foto: REUTERS

Donald Trump brindó su discurso ante la Asamblea General de la ONU. El presidente de Estados Unidos consideró durante su exposición que reconocer a Palestina como un Estado representa una “recompensa” para el grupo terrorista Hamás.

El mensaje del líder republicano llega después de que distintos países hayan reconocido a Palestina en los últimos días.

Incluso, Trump cuestionó el rol y el propósito de las Naciones Unidas, organización a la que acusó de no haberlo ayudado en su objetivo de poner fin a las guerras en el mundo.

Otro de los puntos a los que se refirió este martes en Nueva York es su escalada de tensión con Venezuela, a través de la lucha contra el narcotráfico.

“Estamos usando el poder de EE.UU. para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro”, indicó Donald Trump en la Asamblea General de Naciones Unidas.

En una línea similar, Trump también afirmó que “es hora de terminar con este fracasado experimento de fronteras abiertas” y aseguró a los presentes que “sus países se están yendo al infierno” debido a la inmigración.

El presidente estadounidense hizo de la lucha contra la inmigración uno de los puntos centrales de su discurso, en el que condenó lo que la Casa Blanca llamó “movimientos globalizadores”, y aseguró que en EE.UU. su Gobierno ha “tomado medidas contundentes para frenar rápidamente la migración irregular”.

Donald Trump exigió también a los países europeos que dejen de comprar gas y petróleo a Rusia para poder poner fin a la guerra en Ucrania. “No pueden estar haciendo lo que están haciendo. Están comprando petróleo y gas de Rusia mientras luchan contra Rusia. Es vergonzoso para ellos, es muy vergonzoso”, declaró.