Donald Trump anunció nuevos aranceles en Estados Unidos: medicamentos, camiones pesados y muebles

El presidente de Estados Unidos advirtió que esta medida entrará en vigencia el próximo 1 de octubre.

Donald Trump anunció este jueves la colocación de nuevos aranceles para distintos sectores, que entrarán en vigencia el próximo 1 de octubre. El presidente de Estados Unidos mencionó a los medicamentos importados, así como también camiones pesados y muebles, entre otros productos.

Con respecto a los medicamentos farmacéuticos, el arancel será del 100%, por lo que se trata de una de las medidas más fuertes entre las anunciadas recientemente.

A través de sus redes sociales, Trump subrayó que estas tarifas forman parte de su plan para disminuir el déficit federal y estimular la manufactura dentro del país.

Las nuevas tarifas incluyen también un 50% a los gabinetes de cocina y tocadores de baño, 30% a los muebles tapizados y 25% a los camiones pesados.

El mandatario, con esta acción, mantiene su postura proteccionista tras haber impuesto ya gravámenes sobre otros productos en agosto, reflejando su convicción de que los aranceles pueden fortalecer la economía nacional. Expertos advierten que los nuevos impuestos podrían tener consecuencias negativas sobre la economía.

Entre los posibles efectos se mencionan un incremento de la inflación, que ya se encuentra elevada, y un freno al crecimiento económico, en un contexto donde los empleadores aún se ajustan a los aranceles previos.

El sector privado podría verse particularmente afectado, ya que los aumentos en los costos de insumos y bienes podrían trasladarse a los consumidores. Desde productos farmacéuticos hasta artículos para el hogar y transporte pesado, los expertos alertan sobre la presión adicional que estas medidas podrían generar en los hogares estadounidenses.

“Comenzamos a ver que los precios de los bienes se reflejan en una mayor inflación”, advirtió el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una reciente conferencia de prensa.