Donald Trump: “Estamos muy cerca de un acuerdo en Gaza que pondrá fin a la guerra”

Lo aseguró el presidente de Estados Unidos antes de partir hacia un torneo de golf en Nueva York. Aseguró que sería el octavo conflicto al que logra poner fin desde que regresó al poder en enero pasado.

Donald Trump. Foto: REUTERS

Donald Trump aseguró que está “muy cerca” un acuerdo entre Israel y Hamás para la liberación de los rehenes secuestrados y el fin de la ofensiva israelí.

“Creo que tenemos un acuerdo en Gaza, el acuerdo está muy cerca. Será un pacto que traerá de vuelta a los rehenes y pondrá fin a la guerra”, declaró a la prensa antes de partir hacia un torneo de golf en Nueva York.

Donald Trump habló sobre un posible acuerdo por la guerra en Gaza. Video: REUTERS

El mandatario afirmó que el conflicto de Gaza sería la octava guerra a la que logra poner fin desde que regresó al poder en enero pasado.

Esta semana, Trump se reunió con representantes de varios países árabes y musulmanes, a quienes prometió que no permitirá la anexión israelí de Cisjordania ocupada.

Donald Trump junto a Benjamín Netanyahu. Foto: Reuters/Leah Millis.

El próximo lunes, tiene previsto recibir en la Casa Blanca a Benjamín Netanyahu, en la que será la quinta reunión que ambos mantendrán en lo que va de año.

Una comisión independiente de la ONU y un número creciente de países han calificado la ofensiva militar israelí en Gaza como un genocidio. Hasta la fecha, se contabilizan más de 65.200 palestinos muertos, entre ellos más de 19.000 niños.