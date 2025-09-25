La advertencia de Donald Trump a Netanyahu: “No voy a permitir que Israel anexione Cisjordania”

El presidente de Estados Unidos fue contundente a la hora de responder sobre el avance en las negociaciones por el conflicto en Gaza. “Eso no va a suceder, ya hemos tenido suficiente”, dijo cortante.

Donald Trump. Foto: REUTERS

Donald Trump aseguró que no va a permitir que Israel se anexione Cisjordania porque consideró que “ya ha sido suficiente” y afirmó que habló por teléfono con Benjamín Netanyahu.

Al ser preguntado en un acto en la Casa Blanca sobre lo que le dijo a líderes de paises musulmanes o a Emmanuel Macron, a quienes les aseguró que no permitiría a Israel seguir colonizando territorio en dirección al río Jordán, el republicano confirmó tajante: “No va a ocurrir”.

Donald Trump junto a Benjamín Netanyahu. Foto: Reuters/Leah Millis.

“No, no lo permitiré. No va a ocurrir”, explicó el presidente estadounidense, que al ser preguntado sobre si había hablado al respecto con Netanyahu, respondió: “Sí, pero no lo voy a permitir”.

“Tanto si hablé con él como si no -y hablé con él-, no voy a permitir que Israel se anexione Cisjordania. Ya ha sido suficiente. Es momento de parar”, añadió el republicano, que tiene previsto reunirse con el primer ministro israelí en la Casa Blanca el próximo lunes.

Asentamiento judío en la Cisjordania ocupada por Israel. Foto: Reuters

Trump se ha opuesto al reconocimiento de un Estado palestino, al que se han sumado diez países en los últimos días coincidiendo con la celebración de la 80 Asamblea General de la ONU, lo que lleva el total a 157 de los 193 Estados con presencia en Naciones Unidas.

Actualmente, la ocupación de Cisjordania está declarada como ilegal por la Corte Internacional de Justicia.