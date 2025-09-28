Trágico tiroteo e incendio en una iglesia mormona de Míchigan: al menos un muerto y varios heridos

Las autoridades explicaron que cientos de feligreses se encontraban en el lugar al momento del ataque. El autor de los disparos, que usó un rifle de asalto, fue abatido por dos agentes de la policía.

Foto: Reuters (Rebecca Cook)

El tiroteo en una iglesia mormona en Grand Blanc, Míchigan (Estados Unidos), dejó este domingo un muerto y nueve heridos, según informaron fuentes policiales.

Un hombre abrió fuego en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y luego provocó un incendio en el templo. El autor de los disparos, que usó un rifle de asalto, fue abatido por dos agentes de la policía.

Créditos: EFE.

Las autoridades identificaron al atacante como un hombre de 40 años de la localidad de Burton, también en el mismo estado.

En conferencia de prensa, las autoridades informaron del número de víctimas que hasta ahora se conocen, pero apuntaron que el dato puede crecer a medida que avance el trabajo.

Foto: Reuters (Rebecca Cook)

“Creemos que encontraremos más víctimas una vez que hayamos asegurado la escena”, declaró el jefe de policía de la localidad, William Renye.

Las tareas de las fuerzas de seguridad fueron ralentizadas por el incendio provocado por el atacante en la iglesia. Renye aseguró que el tirador la incendió “deliberadamente”.

El mensaje de Donald Trump y su Gobierno

“Esto parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos en los Estados Unidos de América. La Administración Trump mantendrá informada a la opinión pública, como siempre hacemos”, expresó Donald Trump.

Y agregó el mandatario estadounidense en ‘Truth Social’: “Mientras tanto, RECEN por las víctimas y sus familias. ¡ESTA EPIDEMIA DE VIOLENCIA EN NUESTRO PAÍS DEBE TERMINAR, DE INMEDIATO!”.

Foto: Reuters (Rebecca Cook)

Al poco de conocer lo sucedido, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que agentes del FBI se desplazaron al lugar de los hechos.

“Tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Por favor, únanse a mí en orar por las víctimas de esta terrible tragedia”, manifestó la funcionaria.