Foto: Reuters (Rebecca Cook)

Un hombre armado murió este jueves tras un tiroteo con la policía luego de embestir con un vehículo la sinagoga Temple Israel, en la localidad de West Bloomfield, cerca de Detroit. El incidente no dejó otras víctimas mortales.

Según informó el sheriff del condado de Oakland County, Michael Bouchard, el atacante estrelló su vehículo contra la entrada del templo y portaba un rifle. Tras el impacto, intercambió disparos con las fuerzas de seguridad y fue abatido dentro del automóvil.

Créditos: Reuters

La única persona herida fue un agente de seguridad que fue atropellado por el vehículo durante el ataque. De acuerdo con Bouchard, se espera que el guardia se recupere favorablemente.

Las autoridades continúan trabajando en la zona para asegurar el perímetro y determinar si el vehículo utilizado en el ataque contiene explosivos.

Foto: Reuters (Rebecca Cook)

Hasta el momento, las autoridades no vincularon el hecho con la ofensiva militar contra Irán iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

Desde el inicio de dicho conflicto internacional, la Oficina Federal de Investigación (FBI) elevó el nivel de alerta ante posibles ataques de represalia dentro del país.

Las repercusiones políticas del ataque contra una sinagoga en Detroit

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue informado de lo sucedido, según indicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a la cadena de noticias ‘CNN’.

El director del organismo, Kash Patel, señaló que agentes federales y policías locales acudieron al lugar para responder al choque del vehículo contra la sinagoga y al posterior intercambio de disparos.

Foto: via REUTERS

Luego del episodio, la gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer, condenó el ataque: “Esto es desgarrador. La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz. El antisemitismo y la violencia no tienen lugar en Michigan”.

Por su parte, la congresista demócrata por Michigan, Rashida Tlaib, de origen palestino, calificó lo ocurrido como “espantoso” y sostuvo que “nadie debería sufrir violencia en ningún lugar, especialmente en un lugar de culto”.

Detalles de la sinagoga Temple Israel de West Bloomfield

La sinagoga Temple Israel de West Bloomfield es un importante centro religioso, educativo y comunitario para la comunidad judía del área de Detroit y es considerada la congregación reformista más grande de Estados Unidos.

Foto: via REUTERS

Michigan, ubicado en el Medio Oeste de Estados Unidos, alberga una de las comunidades árabes más numerosas del país y también una importante población judía, especialmente concentradas en el área metropolitana de Detroit.