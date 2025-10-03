Donald Trump da a Hamás hasta el domingo para aceptar el acuerdo de paz en Gaza: “Si no se desatará un infierno”

El presidente de Estados Unidos instó al grupo terrorista a aceptar el pacto de 20 puntos para ponerle fin a la guerra en la Franja. “Habrá paz en Oriente Medio de una forma u otra”, amenazó.

Destrucción en Gaza tras ofensiva de Israel. Foto: EFE

Donald Trump dijo que Hamás tiene hasta el próximo domingo a las 18:00 horas de Washington para aceptar el plan de paz que Estados Unidos propuso para la Franja de Gaza o “se destará un infierno como nunca antes se ha visto” contra el grupo islamista.

El presidente de Estados Unidos presentó el pasado lunes un plan de 20 puntos que habría sido aceptado por Benjamín Netanyahu, y que propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

“Se debe llegar a un acuerdo con Hamás antes de las seis (6) p.m., hora de Washington, D. C. ¡Todos los países han firmado! Si no se alcanza este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un infierno, como nadie ha visto antes, contra Hamás”, escribió el republicano en Truth Social.

El presidente aseguró que la mayoría de los milicianos de Hamás “están rodeados y atrapados militarmente”, esperando a que él dé la orden de ejecutarlos.

Donald Trump. Foto: REUTERS

Pidió además a los habitantes de las áreas donde se encuentran esos miembros de Hamás a que “abandonen inmediatamente esta zona de muerte potencial hacia zonas más seguras en Gaza”.

Agregó, sin embargo, que Hamás tiene “una última oportunidad” para aceptar el plan de Washington que, dijo, ha sido aceptado ya por “las grandes, poderosas y ricas naciones de Oriente Medio”.

Destrucción en la Franja de Gaza. Foto: Reuters (Mahmoud Issa)

El acuerdo, que según dijo traerá la paz a la región después de 3.000 años, también “PERDONA LA VIDA DE TODOS LOS COMBATIENTES RESTANTES DE HAMAS.Les exigió por tanto que acepten el plan y que LIBEREN A TODOS LOS REHENES, INCLUYENDO LOS CUERPOS DE LOS MUERTOS, YA”.

Mohammed Nazzal, miembro de la oficina política de Hamás, afirmó en una entrevista con la cadena Al Jazeera que el grupo responderá “pronto” a la propuesta del presidente estadounidense. El plan contempla también la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por Netanyahu.