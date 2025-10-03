Luego de que Hamás acepte el plan de paz de EEUU, Donald Trump le exigió a Israel que deje de bombardear la Franja de Gaza

El grupo islamista dijo estar de acuerdo acuerda en liberar a “todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos”, siempre y cuando “se cumplan las condiciones sobre el terreno para el intercambio”. “Creo que están listos para una paz duradera”, dijo el presidente estadounidense.

Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le exigió este viernes a Israel que deje de bombardear la Franja de Gaza para poder negociar con Hamás la salida de los rehenes.

Trump escribió un mensaje en su red Truth Social después de que el grupo islamista palestino aceptara liberar los rehenes como parte del plan de paz propuesto por el mandatario estadounidense.

“Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida. Ahora mismo es demasiado peligroso”, expresó Trump.

“Ya estamos negociando los detalles que aún deben resolverse. No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Medio Oriente”, agregó.

Hamás acordó liberar a todos los rehenes

Hamás anunció este viernes que decidió liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por Trump, y señaló su disposición a negociar de forma inmediata los detalles del acuerdo de paz.

La organización dijo haber tomado esa decisión “tras un estudio exhaustivo” y “con el fin de lograr el cese de las hostilidades”.

Además, señaló que acuerda liberar a “todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos”, “siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno para el intercambio”.

Destrucción en la Franja de Gaza. Foto: REUTERS

En tanto, mostró la voluntad de iniciar “negociaciones inmediatas a través de los mediadores” para discutir los detalles del plan.

El grupo también dijo renovar “su acuerdo para entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de independientes (tecnócratas), con base en el consenso nacional palestino y el apoyo árabe e islámico”.

Según su nota, la propuesta de Trump sobre el futuro de la Franja y los derechos “inherentes” del pueblo palestino “está vinculada a una postura nacional integral y se basa en las leyes y resoluciones internacionales pertinentes”.

“Se debatirá en un marco nacional palestino integral. Hamás formará parte de él y contribuirá con plena responsabilidad”, concluyó su nota.