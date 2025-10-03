Estados Unidos producirá monedas de un dólar con la cara de Donald Trump: cómo será el diseño y cuándo entrarán en circulación

Se trata de una edición especial por los 250 años de la independencia del país. Todos los detalles, en la nota.

Nueva moneda de un dólar con la cara de Donald Trump. Foto: X @SteveGuest

La Casa Blanca informó este viernes que Estados Unidos lanzará monedas de un dólar con la cara del presidente Donald Trump. Según se indicó, se tratará de una edición especial por los 250 años de la independencia del país, que se cumplirán el año que viene.

El asesor político Steve Guest anunció la noticia en redes sociales. “Atención a todos los patriotas: Estados Unidos ha vuelto, y con él la moneda de un dólar. Donald Trump será por siempre el rostro del 250 aniversario de Estados Unidos”, afirmó, mostrando los primeros bocetos del diseño.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Al mensaje se sumó el Tesorero, Brandon Beach, quien confirmó la noticia: “Estos primeros borradores, que celebran el 250.º aniversario de Estados Unidos, y a presidente son reales”.

“Espero compartir más pronto, una vez que termine el cierre obstruccionista del gobierno”, cerró, haciendo referencia al golpe que sufre la Administración Trump tras el cierre del Gobierno Federal.

Cómo será la moneda con la cara de Donald Trump

Los primeros borradores de la futura moneda conmemorativa muestran, por un lado, la cara de Donald Trump rodeada por la palabra “Liberty” (“Libertad”). Debajo, se lee: “In God we trust”, frase que se traduce como “En Dios confiamos” y es el lema oficial de los Estados Unidos. Además, aparece la leyenda “1776-2026″, fechas que coinciden con los 250 años del país.

Nueva moneda de un dólar con la cara de Donald Trump. Foto: X @SteveGuest

En la otra cara de la moneda se lo ve al líder republicano en pose victoriosa, con la bandera estadounidense de fondo. En la misma se puede leer: tres veces la palabra “Fight” (“Pelea”); “United States of América” (“Estados Unidos de América”) y “E pluribus unum”, frase en latín que significa “De muchos, uno” y que también es utilizado tradicionalmente como lema en EEUU.

El Senado de EEUU rechazó dos nuevos intentos para reabrir el Gobierno

El Senado de Estados Unidos rechazó este viernes de nuevo dos propuestas presupuestarias: una de los republicanos y otra de los demócratas, para poner fin al cierre del Gobierno federal, que empezó el miércoles.

Como sucedió el martes y el miércoles, ninguna de las dos propuestas consiguió el respaldo necesario de los 60 senadores para salir adelante. La presentada por los republicanos fue de 54 votos en contra y 44 votos a favor; y la de los demócratas obtuvo 52 en contra y 46 favorables.