Atención viajeros a Brasil: alerta por bebidas contaminadas con metanol que ya causaron 15 muertes, mientras el Gobierno distribuye el antídoto

En total se investigan 209 casos en varios estados del país. Cuáles son los síntomas de la intoxicación.

Bar, boliche, bebidas alcohólicas. Foto: Unsplash

Brasil investiga más de 200 casos de personas intoxicadas con metanol, un alcohol inflamable y muy tóxico que se usa como disolvente, debido a la ingestión de bebidas alcohólicas. El Ministerio de Salud distribuye ahora el antídoto.

Según información de la Agencia Brasil, ya son 15 los muertos: 2 en San Pablo confirmadas y otras 13 en investigación.

De los 27 estados brasileños, en 13 hay casos notificados, hasta el domingo a la tarde, aunque solo 16 confirmados: 14 en la capital y 2 en Paraná. La información es enviada por los estados y consolidada por el Centro de Informaciones Estratégicas y Respuesta en Vigilancia en Salud Nacional (CIEVS).

El estado de San Pablo representa la mayoría de las notificaciones, con 14 casos confirmados y 178 en investigación.

Alerta en Brasil por Intoxicación con metanol. Foto: Ministerio de Salud de Brasil

El Gobierno distribuye el antídoto del veneno

El Ministerio de Salud ha comenzado a distribuir etanol farmacéutico, un antídoto utilizado para tratar la intoxicación por metanol, a los estados que han solicitado formalmente suministros adicionales.

Este envío inicial incluyó 580 dosis distrbuidas en cinco estados: 240 a Pernambuco, 100 a Paraná, 90 a Bahía, 90 al Distrito Federal y 60 a Mato Grosso do Sul.

La medida forma parte de los esfuerzos del Ministerio de Salud para abordar los casos sospechosos y confirmados de intoxicación por metanol reportados en el país en las últimas semanas. Las entregas se realizan en coordinación con las secretarías de salud estatales.

Alerta en Brasil por Intoxicación con metanol. Foto: Ministerio de Salud de Brasil

El sábado, el ministro de Salud Alexandre Padilha anunció la compra adicional de 12 mil unidades de etanol farmacéutico, además de 2.5 mil unidades de fomepizol. Ambos medicamentos se utilizan para el tratamiento de la intoxicación por metanol.

Intoxicación con metanol: cuáles son los síntomas

La intoxicación por metanol es una emergencia médica de extrema gravedad. Esta sustancia, al ser ingerida, se metaboliza en el organismo en productos tóxicos (como formaldehído y ácido fórmico), que pueden causar la muerte.

Los principales síntomas de intoxicación son: