Quién es László Krasznahorkai, el húngaro ganador del Premio Nobel de Literatura 2025

La obra del escritor fue descrita por la Academia Sueca como “convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

László Krasznahorkai, ganador del Nobel de Literatura 2025.

Este jueves se entregó el Premio Nobel de Literatura 2025, que fue destinado al húngaro László Krasznahorkai. El argumento por parte de la Academia Sueca fue gracias a “su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

A través de un comunicado, este organismo destacó a Krasznahorkai como un “gran escritor épico en la tradición centroeuropea que va desde Franz Kafka hasta Thomas Bernhard y que se caracteriza por el absurdo y los excesos grotescos”.

Krasznahorkai -segundo autor húngaro en ganar el Nobel de Literatura tras Imre Kertész (2002)- ha recurrido a las tradiciones orientales en busca de un estilo más contemplativo y de un tono mesurado. El resultado son obras inspiradas por las impresiones que recibió y que registró en sus diarios de viajes a China y Japón.

Su novela ‘Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río’ (2003), que gira en torno a la búsqueda de un jardín secreto, es definida por la Academia Sueca como una historia misteriosa con potentes pasajes líricos que se desarrolla al sureste de Kioto.

Esa obra sirve de preludio a una serie de 17 historias organizadas siguiendo la secuencia de los números de Fibonacci y que giran en torno al papel de la belleza y la creación artística en medio de un mundo marcado por la ceguera y lo efímero.

Un ambiente rural similar al de su tierra natal se encuentra en su primera novela ‘Satantango’ (1985).

A su vez, ‘Herscht 07769’ (2021) del galardonado ha sido descrita como una gran novela alemana contemporánea, debido a su precisión al retratar el malestar social del país. Es un libro, escrito en un solo aliento, sobre la violencia y la belleza “imposiblemente” unidas.

Krasznahorkai nació en 1954 en el pequeño pueblo de Gyula, en el sureste de Hungría, cerca de la frontera con Rumanía.

Tras recibir el importante galardón, confesó este jueves que su motivación inicial para dedicarse a la escritura era convertirse en alguien conocido.

“Sólo quería escribir un libro, no quería ser escritor, lo que no quería era ser nadie”, dijo a la emisora pública Radio de Suecia.