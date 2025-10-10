Quién era Federico Dorcaz, el cantante y modelo argentino asesinado a balazos en México

El joven de 29 años iba a participar en el reality “Las Estrellas Bailan en Hoy”. La Justicia sospecha de un presunto ajuste de cuentas.

Federico Dorcaz fue asesinado en México. Foto: Instagram @fededorcaz

El modelo y cantante argentino Federico Dorcazberro, conocido como Fede Dorcaz fue asesinado durante la madrugada de este viernes de varios disparos por delincuentes en Ciudad de México. La Justicia sospecha de un presunto ajuste de cuentas.

Oriundo de Mar del Plata, el joven de 29 años manejaba una camioneta modelo Grand Cherokee de alquiler en la calle Electrificación, en la alcaidía Miguel Hidalgo, cuando fue ultimado a balazos por los implicados que se movilizaban en dos motocicletas y habrían intentado robarle el automóvil.

Federico Dorcaz fue asesinado en México. Foto: Instagram @fededorcaz

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”, sostiene el parte policial.

Según medios mexicanos, testigos afirmaron que la víctima intentó resistirse al acelerar la marcha del rodado, al tiempo que descendió y se desplomó sobre el asfalto.

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México caratuló el hecho como homicidio doloso y la Policía busca intensamente a los sospechosos, que se escaparon en dirección al Bosque de Chapultepec. A su vez, las autoridades creen que el ataque se debe a un crimen premeditado.

Federico Dorcaz fue asesinado en México. Foto: Instagram @fededorcaz

Quién era Fede Dorcaz

Dorcaz iba a participar en el reality “Las Estrellas Bailan en Hoy”, programa emitido en el canal Univisión, el cual expresó sus condolencias por la noticia: “Su camino estaba lleno de sueños y proyectos”.

“Su partida deja un vacío enorme entre quienes lo conocimos y admiramos”, agregó la cadena de televisión, que lamentó “nos dejó demasiado pronto” y resaltó que “su talento, carisma y pasión por el arte vivirán para siempre en nuestros recuerdos y en la música que nos regaló”.

Según la información de su página web oficial, fue hijo único y a los 13 años se mudó con sus padres a Palma de Mallorca, España.

A los 18 años, firmó un contrato exclusivo con una agencia de modelos en Barcelona. A su vez, comenzó a inclinarse por la música, cantando en para compañeros que le solicitaban interpretaciones en eventos y fiestas.

Gracias a la música se mudó a Los Ángeles, Estados Unidos, donde trabajó para construir su carrera. En su repertorio se destacan temas como “A su medida”, “Loser”, “Demasiado tarde” y “Volver a empezar”.