Vladimir Putin destacó el rol de Trump en los conflictos bélicos y apuntó contra el Nobel de la Paz: “El prestigio del premio se perdió”

El presidente de Rusia habló luego de que la Academia entregara el galardón a María Corina Machado. “Ha habido casos en los que el Comité ha otorgado el premio a personas que no han hecho nada por la paz”, dijo.

Vladimir Putin. Foto: EFE

Vladímir Putin aseguró que Donald Trump hace mucho para solucionar los conflictos de la actualidad y dejó clara su postura sobre el Premio Nobel de la Paz que recibió María Corina Machado.

“No soy yo el que decide si el actual presidente de Estados Unidos merece o no un premio Nobel, pero él (Trump) realmente hace mucho para la solución de crisis complejas y que duran durante décadas”, dijo el presidente ruso en una conferencia de prensa en Dusambé.

Vladimir Putin habló sobre el rol de Trump en los conflictos bélicos y del Premio Nobel 2025. Video: EFE.

Putin insistió en que Trump “definitivamente está esforzándose, definitivamente está trabajando en estos temas. Temas para lograr la paz y resolver situaciones internacionales complejas. El ejemplo más claro es la situación en Oriente Medio”.

Al mismo tiempo, destacó que “ha habido casos en los que el Comité ha otorgado el Premio Nobel de la Paz a personas que no han hecho nada por la paz”.

Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska Foto: REUTERS

“En mi opinión, estas decisiones han dañado enormemente el prestigio del premio”, subrayó.

Tras repetir que a él no le corresponde juzgar si Trump es digno del Nobel de Paz, Putin indicó que en caso de que se cumpla su plan para Gaza, habrá que ver si el Nobel sería digno de tal acontecimiento, que calificó de “histórico”.