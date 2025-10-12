Benjamín Netanyahu: “Israel está preparado y listo para recibir de inmediato a todos nuestros secuestrados”

El acuerdo de alto el fuego e inicio de la primera fase del plan del presidente Trump para la Franja de Gaza entró en vigor este viernes a mediodía local, tras el repliegue de las tropas israelíes de las urbes gazatíes.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: X @netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamín Netayahu, aseguró este domingo que el país está preparado para recibir de forma inmediata a los 48 secuestrados, si bien aún no se conoce la hora oficial a la que comenzará su liberación de Gaza.

“Israel está preparado y listo para recibir de inmediato a todos nuestros secuestrados”, dijo el mandatario en un comunicado tras conversar con el coordinador israelí para los asuntos de rehenes, Gal Hirsch.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Hirsch ya había asegurado que se habían completado “los preparativos para la repatriación de los secuestrados vivos”, los cuales se estima que son unas 20 personas. Sin embargo, aún no está claro si el proceso comenzará esta noche, en la madrugada o en la mañana del lunes, coincidiendo con la visita exprés a Israel del presidente de EE.UU, Donald Trump.

Acerca de los fallecidos (unos 28 cautivos, aunque existe la posibilidad de que todos lo cuerpos no hayan sido aún localizados), el coordinador indicó que también se han completado los preparativos para su repatriación a manos del Comité Internacional de la Cruz Roja, y que serán trasladados “de forma respetuosa” al Instituto de Medicina Forense a fin de identificar sus restos mortales.

Los presos y detenidos palestinos que serán liberados ya se encuentran en las cárceles de Ofer en Cisjordania ocupada y en la prisión de Ketziot del sur de Israel, esta última de donde serán repatriados a Gaza y terceros países.

Miles de funcionarios trabajaron durante toda la noche del viernes, según informó hoy el servicio de prisiones de Israel, para trasladar a los presos palestinos que serán liberados tras el intercambio de rehenes a las cárceles de Ofer y Ketziot.

En la lista de quienes serán liberados no se encuentran figuras prominentes como Marwan Barghouti -detenido en 2002 durante la segunda Intifada y a quienes muchos palestinos ven como el sucesor de Mahmud Abás, presidente de la Autoridad Nacional Palestina- o Ahmed Saadat, exsecretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina.

El alto el fuego alcanzado por Israel y Hamás, que entró en vigor el viernes al mediodía, establecía un plazo de 72 horas para que Hamás y las milicias palestinas liberasen a los rehenes, tras lo que serán también puestos en libertad unos dos centenares de presos palestinos y unos 1.500 detenidos, muchos en Gaza durante la ofensiva.

Empieza a entrar ayuda humanitaria a Gaza

Cientos de camiones con ayuda humanitaria comenzaron a entrar este domingo en la Franja de Gaza desde Egipto de acuerdo al plan de alto al fuego entre Israel y Hamás, que entró en vigor el viernes pasado.

Largas colas de camiones con ayuda se encuentran también en la zona de Rafah, fronteriza con Gaza, a la espera de entrar en la Franja a través de los cruces de Kerem Shalom y al Awja, controlado por Israel, informó el canal de televisión egipcio Al Qahera News.

Entrega de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Foto: REUTERS/Hatem Khaled.

El medio, próximo a los servicios de inteligencia del país norteafricano, indicó que se espera que a lo largo del día entren unos 400 camiones cargados de diferentes tipos de ayuda a Gaza según el acuerdo.

También subrayó que se trata de “la mayor cantidad de ayuda que entra en el enclave palestino desde el principio de la crisis”, y aseguró que, además de los que entrarán hoy, “colas de camiones esperan en una carretera de hasta cinco kilómetros de largo” en Rafah para ser enviados a Al Awja o Kerem Shalom.

Además de esos vehículos, cargados cada uno con decenas de toneladas de alimentos y material médico, varias cisternas con combustible se han visto en la zona de Rafah y se preparaban para dirigirse hacia los pasos fronterizos.

Según el acuerdo, alcanzado el pasado miércoles en Egipto, Israel permitirá la entrada a diario de hasta 600 camiones con ayuda operados por la ONU, organizaciones internacionales autorizadas, el sector privado y países donantes.

