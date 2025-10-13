Donald Trump ante el Parlamento de Israel: “Es el fin de una guerra, el fin de una era de terror y el comienzo de una era de fe y esperanza”

Tras la liberación de todos los secuestrados con vida que mantenía Hamás en Gaza hace más de dos años, el presidente de Estados Unidos aseguró que “hoy el sol sale sobre una tierra santa que por fin está en paz”.

Donald Trump en el parlamento israelí tras la liberación de rehenes. Foto: via REUTERS

El presidente estadounidense, Donald Trump, subrayó en el Parlamento israelí (Knéset) que este lunes, en el que se va a firmar el final de dos años de guerra entre Israel y Hamás, “es un día de profunda alegría, de gran esperanza, de fe renovada”, que marca no solo el fin de un conflicto, sino el de “una era de terror y muerte”.

“Es el comienzo de una era de fe y esperanza”, expresó el mandatario republicano, que fue ovacionado en varias oportunidades por los presentes en el Knéset.

Donald Trump fue ovacionado en el Parlamento de Israel. Video: Reuters.

Antes de él había hablando durante más de 20 minutos el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien también celebró la jornada de la liberación de rehenes por parte del grupo islamista Hamás, en el contexto de las negociaciones por la búsqueda de la paz en la Franja de Gaza.

Donald Trump junto a Benjamín Netanyahu en el parlamento israelí. Foto: via REUTERS

Hamás ya no cuenta con rehenes israelíes en su poder

Tras la liberación de los 20 rehenes que llevó a cabo Hamás este lunes por la mañana (madrugada en la Argentina), Hamás ya no cuenta con rehenes israelíes en su poder.

Los secuestrados fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja, para luego estos enviárselos a las fuerzas del Ejército israelí en Gaza.

Los liberados de este lunes permanecieron más de dos años en cautiverio, y con la inceridumbre de no saber si iban a poder volver a ver a sus familias.

Los 20 rehenes liberados fueron: David Cunio, Ariel Cunio, Eitan Horn, Bar Avraham Kuperstein, Evyatar David, Yosef Haim Ohana, Segev Calfon, Avinatan Or, Elkana Buhbut, Maksim Harkin, Nimrod Cohen, Matan Tzangauker, Matan Angrest, Eitan Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal y Rom Breslavski.

Mientras tanto, Trump tendrá reuniones este lunes en Egipto con representantes árabes y occidentales, tras lo que fue su discurso en el parlamento israelí.

El acuerdo que se busca es finalizar la guerra en Medio Oriente, con el consecuente retiro progresivo de las tropas israelíes en la Franja de Gaza.

Trump había expresado inclusive que las tropas de Hamás seguirá ejerciendo temporalmente el control en la Franja de Gaza: “Les hemos dado la aprobación por un tiempo (...). Tendremos que vigilar que no haya grandes problemas.Creo que todo irá bien”, aseveró al respecto el presidente de los Estados Unidos.