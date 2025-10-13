Hamás liberó a los 20 rehenes israelíes vivos tras más de dos años secuestrados en Gaza

Los prisioneros fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja antes de ser transferidos a las fuerzas israelíes en Gaza.

La familia de Omri Miran sigue por televisión el momento de la entrega de su familiar al Ejército israelí. Foto: EFE/ Portavoz del Ejército de Israel

Hamás liberó este lunes por la mañana a los rehenes que permanecieron retenidos en Gaza durante más de dos años, como parte de un importante intercambio de prisioneros en el marco del alto el fuego recién implementado, informó la televisión estatal israelí Kan TV.

Acuerdo de intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamás e Israel. Foto: via REUTERS

Tras la liberación de David Cunio, Ariel Cunio, Eitan Horn, Bar Avraham Kuperstein, Evyatar David, Yosef Haim Ohana, Segev Calfon, Avinatan Or, Elkana Buhbut, Maksim Harkin, Nimrod Cohen, Matan Tzangauker, Matan Angrest, Eitan Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal y Rom Breslavski, Hamás ya no tiene más rehenes israelíes en su poder.

Acuerdo de intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamás e Israel. Foto: REUTERS

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a suelo israelí, se reunió con familiares de los rehenes y luego viajará a Egipto para sellar el acuerdo por la paz rodeado de líderes árabes y occidentales.

El acuerdo alcanzado inicialmente, establecía como primera fase la entrega de todos los secuestrados y la retirada progresiva de las tropas israelíes de territorio palestino.

Acuerdo de intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamás e Israel. Foto: REUTERS

No obstante, aún queda pendiente la entrega de los cuerpos de los secuestrados muertos que, según lo previsto, comenzarán a llegar a Israel en las próximas horas.