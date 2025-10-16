Donald Trump anunció que se reunirá con Vladimir Putin en Budapest para “poner fin” a la guerra entre Rusia y Ucrania

El presidente de Estados Unidos dio la noticia tras una conversación telefónica “muy productiva” con su par ruso. Además, confirmó un encuentro con Volodimir Zelenski en el Despacho Oval.

Donald Trump y Vladimir Putin. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que se reunirá con su par ruso, Vladimir Putin, en Budapest, Hungría, para “poner fin a esta guerra ‘ignominiosa’ entre Rusia y Ucrania”.

El líder republicano lanzó la noticia en su red Truth Social luego de mantener una “muy productiva” conversación telefónica con Putin.

“El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra ‘ignominiosa’ entre Rusia y Ucrania”, apuntó el mandatario estadounidense.

“Al finalizar la llamada, acordamos una reunión de nuestros asesores de alto nivel la próxima semana. Las reuniones iniciales de Estados Unidos estarán dirigidas por el secretario de Estado, Marco Rubio, junto con otras personas que se designarán. El lugar de la reunión está por determinar”, anunció Trump.

Además, confirmó un encuentro con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski este viernes en el Despacho Oval, donde, según apuntó, “hablaremos de mi conversación con el presidente Putin y de mucho más. Creo que la conversación telefónica de hoy ha dado un gran paso adelante”.

El mensaje de Donald Trump sobre su llamada con Vladimir Putin

“Acabo de concluir mi conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, y fue muy productiva. El presidente Putin nos felicitó a mí y a Estados Unidos por el gran logro de la paz en Medio Oriente, algo que, según dijo, se ha soñado durante siglos”, comenzó explicando.

Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska. Foto: REUTERS

Y añadió: “Creo firmemente que este éxito en Medio Oriente contribuirá a nuestras negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania. El presidente Putin agradeció a la primera dama, Melania, su compromiso con los niños. Se mostró muy agradecido y afirmó que este compromiso continuará”.

“También dedicamos un tiempo considerable a hablar sobre el comercio entre Rusia y Estados Unidos una vez finalizada la guerra con Ucrania. Al finalizar la llamada, acordamos una reunión de nuestros asesores de alto nivel la próxima semana. Las reuniones iniciales de Estados Unidos estarán dirigidas por el secretario de Estado, Marco Rubio, junto con otras personas que se designarán. El lugar de la reunión está por determinar”, sumó Trump en su mensaje.

Y cerró: “El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra ‘ignominiosa’ entre Rusia y Ucrania. El presidente Zelenski y yo nos reuniremos mañana en el Despacho Oval, donde hablaremos de mi conversación con el presidente Putin y de mucho más. Creo que la conversación telefónica de hoy ha dado un gran paso adelante”.

La última reunión entre Trump y Putin

En agosto pasado, Trump y Putin mantuvieron una reunión bilateral en Alaska. En aquella oportunidad, el presidente de EEUU señaló que llevó “grandes avances” durante la reunión: “Hubo muchos, muchos puntos en los que estuvimos de acuerdo, la mayoría de ellos, diría yo”.

Dijo además que la reunión de más de tres horas con su par ruso y su delegación en la base de Elmendorf-Richardson fue “extremadamente productiva”, pero “no hemos llegado” a la meta.

Por su parte, Putin afirmó que Rusia estableció buenos contactos directos con el presidente estadounidense, tras un periodo difícil en la relación entre ambos países. Además, señaló que la guerra de Ucrania es una “tragedia” a la que hay que poner fin.