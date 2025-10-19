No es China: el país de Asia que fabricará un “monstruo aéreo” para competirle a las potencias

Esta nación es consciente de que todas las naciones buscan reforzar su poderío aéreo en la actualidad y pretende hacer negocios millonarios tras una gran inversión.

Aviones caza. Foto: Wikipedia

Corea del Sur no quiere depender de nadie cuando necesite un avión de combate. Por el contrario, apunta a ser el país que venda a las potencias las mejores aeronaves equipadas. Es por eso que ya invirtió 26,5 millones de dólares con el objetivo de dominar este mercado.

Como si fuera poco el país trabaja en el desarrollo de un nuevo caza FA-50, previsto para 2026, que será una variante adicional de esta aeronave, la cual continúa ganando presencia en flotas de distintos países. Aunque se proyecta que esté disponible el próximo año, su versión final se completaría en 2028.

Tropas de Corea del Sur. Foto: via REUTERS

El FA-50, desarrollado por Korea Aerospace Industries (KAI), combina funciones de entrenamiento con capacidades ofensivas y defensivas. Se basa en el T-50 Golden Eagle y apunta a naciones que requieren un avión moderno, económico y versátil.

El objetivo principal de este proyecto es cubrir la demanda de los posibles clientes interesados en adquirir este nuevo avión caza ligero, el cual será más económico que otros competidores de su rango.

Esto toma relevancia si se tiene en cuenta que la versión biplaza de este producto ya está dentro de las unidades de diferentes clientes, tal como Tailandia, Filipinas, Polonia, Malasia, Egipto, Irak, Indonesia o el mismo Corea del Sur.

La impresionante flota aérea de Corea del Sur

La Fuerza Aérea de la República de Corea (ROKAF) posee una de las flotas de aviones militares más potentes del mundo, con un total de alrededor de 1.592 aeronaves. Más allá del impactante número, destaca por incluir aviones de combate avanzados como los F-15K, F-35A y el desarrollo del caza nacional KF-21 Boramae, cuya producción en serie marca un hito importante en el desarrollo de la industria de defensa aeroespacial surcoreana.

Además de su poderosa flota de cazas, la ROKAF dispone de un amplio abanico de aeronaves especializadas que refuerzan sus capacidades operativas. Entre ellas se incluyen 807 helicópteros, de los cuales 111 están diseñados específicamente para misiones de ataque, lo que le otorga una gran capacidad ofensiva y de respuesta rápida.

Fuerza Aérea de la República de Corea (ROKAF). Foto: Wikipedia.

La fuerza aérea también cuenta con 315 cazas de combate, 98 aeronaves de ataque y 41 de transporte de ala fija, recursos esenciales para operaciones estratégicas, movilidad táctica y apoyo en escenarios de conflicto.

Esta flota es fundamental para la defensa y disuasión de Corea del Sur frente a amenazas regionales, especialmente de Corea del Norte.