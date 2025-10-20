Israel afirmó que atacó la Franja de Gaza con “153 toneladas de bombas” y confirmó que recibió el cuerpo de otro rehén

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que Hamás “sintió su poder”. Los bombardeos mataron a 45 personas y dejaron 158 heridos, según el Ministerio de Sanidad del enclave.

Soldado israelí en la Franja de Gaza; guerra Israel-Hamás: Foto: X @idfonline

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habló sobre los ataques que perpetró el domingo su Ejército contra la Franja de Gaza pese al alto el fuego, asegurando que Hamás “sintió su poder” y que lanzaron “153 toneladas de bombas”.

“Hamás sintió inmediatamente nuestro poder; los atacamos con 153 toneladas de bombas”, dijo el mandatario israelí durante su intervención este lunes en la Knéset (el Parlamento israelí).

Los bombardeos que golpearon el norte, varios campos de refugiados del centro, la abarrotada playa de Mawasi y la zona sureña de Rafah mataron a 45 personas y dejaron 158 heridos, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad de la Franja.

Sin embargo, el mandatario israelí aseguró que el Ejército atacó “decenas de objetivos en toda la Franja de Gaza” y eliminaron “a muchos terroristas, incluidos altos mandos”.

“Dejé claro desde el principio que un alto el fuego no es una licencia para que Hamás nos amenace. Acordamos con Trump que el poder militar y de gobierno de Hamás sería eliminado”, agregó.

Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Foto: REUTERS

Israel sostiene que el domingo milicianos de Hamás lanzaron un misil antitanque y varios disparos contra soldados apostados en la ciudad sureña de Rafah, que resultaron en la muerte de dos agentes.

El grupo palestino, por su parte, desmintió haber participado en una operación lanzada contra soldados israelíes, además de asegurar que no tiene contacto con ningún miliciano en esa zona, que controla totalmente Israel.

Israel recibió otro cuerpo de un rehén

La Oficina del primer ministro Netanyahu confirmó este lunes haber recibido el cuerpo de un rehén que previamente entregó Hamás a la Cruz Roja como parte del acuerdo del alto el fuego.

“Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el ataúd de un rehén desaparecido, que fue entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Servicio de Inteligencia Nacional (Shin Bet) en la Franja de Gaza. Desde allí, será trasladado a Israel, donde será recibido en estado militar por un rabino militar”, explica el comunicado.