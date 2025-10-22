Antes de la visita de Trump a Seúl: Corea del Norte volvió a lanzar misiles contra Corea del Sur

También coincide con ser el primer ataque por parte de Pionyang desde la asunción del nuevo presidente surcoreano.

Misil de Corea del Norte. Foto: Reuters.

Corea del Norte volvió a lanzar varios misiles balísticos de corto alcance (SRBM) contra Corea del Sur, tras lo que fue la investidura del nuevo presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y a una semana de la visita de Donald Trump a tierras surcoreanas.

“El Ejército detectó hoy alrededor de las 08:10 hora local (23:10 GMT del martes) el lanzamiento de varios misiles balísticos de corto alcance desde la zona de Jungwha, en la provincia de Hwanghae del Norte”, describió el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur (JCS) a través de un comunicado.

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte. Foto: Reuters.

También describió que fueron lanzados estos misiles hacia el noreste, con una aparente trayectoria hacia el mar de Japón -conocido como mar del Este por las dos Coreas- al tiempo que detalló el mismo comunicado que tanto Seúl como Washington están realizando un análisis de las especificaciones exactas.

Visita de Donald Trump a Corea del Sur

El ataque norcoreano a tierras surcoreanas se produjo a tan solo una semana de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Corea del Sur. El viaje tiene como objetivo que el republicano participe de los eventos del foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Donald Trump visitará Corea del Sur la semana próxima. Foto: via REUTERS

También se detalla que Trump visite la ciudad de Gyeongju el miércoles de la semana que viene, y pase una noche allí.

Lo planificado señala que el mandatario norteamericano sostendrá una cumbre con su par chino, Xi Jinping, luego de lo que fue el reciente fortalecimiento de los lazos entre China y Corea del Norte, con la presencia del líder norcoreano, Kim Jong-un, en un importante desfile militar en China a principios de septiembre.

Este lanzamiento se trató de la primera prueba de misiles norcoreanos desde que el nuevo presidente de Corea del Sur se invistió como tal a principios de junio.

Cabe resaltar que los canales de comunicación entre ambas Coreas están cortados desde 2022 y Pionyang ha desestimado en reiteradas oportunidades los llamados de la flamante Administración Lee para reabrir el diálogo.

El antecedente más cercano a un tipo de lanzamiento similar databa de mayo, momento en que Corea del Norte lanzó un misil balístico corto y luego varios misiles crucero, en ambos casos, también hacia aguas del mar de Japón.