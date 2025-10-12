Su arma más poderosa: Corea del Norte presentó un nuevo misil balístico intercontinental capaz de portar múltiples ojivas nucleares

En un desafiante gesto militar, Pyongyang mostró su misil balístico de largo alcance Hwasong-20, capaz de evadir sistemas antimisiles.

Desfile militar que celebra el 80º aniversario de la fundación del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea, en Pyongyang, Corea del Norte. Foto: Reuters.

En una costante ya de Corea del Norte, el país asiático hizo una presentación con un impresionante desfile militar donde asistieron líderes extranjeros y el líder norcoreano, Kim Jong Un, presentó una de sus armas más importantes y poderosas de su Ejército, entre ellas, un nuevo misil balístico intercontinental, el cual podría estar preparado para ser utilizado en las próximas semanas.

Se trata del Hwasong-20, preparado para atacar varios objetivos de forma simultánea y además superar las defensas de diferentes sistemas antimisiles.

Desfile militar en Corea del Norte. Foto: Reuters.

Corea del Norte y su arsenal que puede alcanzar territorio de Estados Unidos

Durante el desfile, que comenzó el viernes por la noche en el marco del 80° aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores (actualmente en el poder), se destacó la posición diplomática de Kim Jong Un y su permanente inclinación por impulsar armamento capaz de alcanzar la zona continental de Estados Unidos e incluso el territorio de otros de sus enemigos asiáticos.

Según la notificación oficial de la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), en el acto se presentó un nuevo misil balístico intercontinental que aún no fue probado -el Hwasong-20- que fue descripto como el “sistema de armas nucleares estratégicas más poderoso”.

También hubo otro tipo de misiles balísticos exhibidos en el desfile, en este caso, de corto alcance, crucero y supersónicos. El régimen norcoreano los describió como capaces de llevar a cabo ataques nucleares contra su vecina Corea del Sur.

El ejército “debe continuar evolucionando hacia una fuerza invencible que elimine todas las amenazas”, dijo Kim. Pero en esta oportunidad no hizo mención alguna de Seúl o Washington.

Kim Jong Un presencia el desfile militar en Pionyang. Foto: Reuters.

A su vez, KCNA destacó que “cuando el destacamento del misil balístico intercontinental Hwasong-20, el sistema de armas nucleares estratégicas más poderoso de Corea del Norte, entró en la plaza, el entusiasmo del público alcanzó su punto máximo”.

La de este viernes fue la primera aparición pública de este misil que se presume que contará con múltipls ojivas, lo que se traduce en la posibilidad de atacar a varios objetivos al mismo tiempo y superar sistemas antimisiles.

El evento contó con la presencia del primer ministro chino, Li Qiang, y el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev.