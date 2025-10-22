Arabia Saudita - Pakistán: un pacto que cambia la seguridad en Medio Oriente

El acuerdo podría incluir protección nuclear para el reino petrolero, en medio de las pretensiones atómicas de Irán y la ofensiva antiterrorista de Israel en la región.

Acuerdo entre Pakistán y Arabia Saudita. Foto: via REUTERS

El pacto entre Arabia Saudita y Pakistán puede marcar un antes y después en la seguridad de Medio Oriente. La firma realizada en Riad establece distintos términos de la alianza de defensa entre ambos países. Cada uno con sus intereses en juego, este acuerdo tiene mucha relevancia en busca del equilibrio regional.

Shehbaz Sharif (izquierda) y Mohammed bin Salman (derecha). Foto: Reuters (Saudi Press Agency)

Arabia Saudita aporta financiamiento, logística y peso político en el mundo árabe.

Pakistán, en cambio, contribuye con capacidad militar experimentada y tecnología nuclear, lo que convierte al acuerdo en un movimiento con implicancias que exceden la defensa clásica.

