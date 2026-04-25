Misil en exhibición durante el 47º aniversario de la Revolución Islámica en Teherán, Irán. Foto: Reuters (Majid Asgaripour)

Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Comando General Central de Khatam al-Anbia, amenazó con lanzar “la mayor lluvia de misiles de la historia” en caso de una agresión contra Irán en medio del alto al fuego con Estados Unidos e Israel.

Mientras tanto, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, mantuvo una reunión con el jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán y principal mediador en el conflicto entre Estados Unidos y la República Islámica, Asim Munir, en un encuentro en el que también estuvieron importantes responsables del aparato de defensa y seguidad pakistaníes.

Abbas Araqchi, ministro de Exteriores de Irán. Foto: Reuters (Ramil Sitdikov)

El vocero castrense señaló que las fuerzas armadas del régimen iraní están preparadas para responder con mayor contundencia a sus enemigos.

Ante esta advertencia, el portavoz del Ministerio de Defensa de Irán, general Reza Talai-Nik, aseguró que Irán fabrica a nivel nacional más de 1.000 tipos de armas, incluidos misiles, drones y sistemas militares ante una posible escalada en caso de no alcanzar nuevos acuerdos con Donald Trump.

Irán Foto: REUTERS

“Hoy en día, más de 1.000 tipos de armas… se producen íntegramente en el país”, detalló, reafirmando la capacidad militar tras más de 25 años de inversión en el sector de defensa.