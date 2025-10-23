El Reino Unido completó la formación de nuevos reclutas Gurkhas tras un año de su despliegue en las Islas Malvinas

Los nuevos soldados completaron 39 semanas de formación intensiva en Sennybridge (Gales), con entrenamiento en evaluación táctica, combate y adaptación a la cultura militar británica.

Gurkhas, grupo de soldados nepalíes que sirven al Ejército de Reino Unido. Foto: forcesnews.com

El Reino Unido finalizó el entrenamiento de 275 nuevos reclutas Gurkhas, un grupo de soldados nepalíes, que sirven en el Ejército Británico y Ejército de la India.

Los nuevos soldados se preparan para sumarse a despliegues globales, entre ellos las Islas Malvinas, donde las tropas Gurkhas mantuvieron presencia activa durante 2025.

Gurkhas, grupo de soldados nepalíes que sirven al Ejército de Reino Unido. Foto: forcesnews.com

La noticia coincide con una fase de reforzamiento militar británico en el Atlántico Sur, marcada por ejercicios de fuego real, operaciones conjuntas con la Royal Navy y una infraestructura cada vez más consolidada.

Los nuevos reclutas completaron 39 semanas de formación intensiva en Sennybridge (Gales), con entrenamiento en evaluación táctica, combate y adaptación a la cultura militar británica.

Gurkhas, grupo de soldados nepalíes que sirven al Ejército de Reino Unido. Foto: forcesnews.com

La instrucción incluyó ejercicios de coordinación con unidades de apoyo, escenarios de ataque y resistencia bajo fuego. “Nunca se sabe dónde seremos enviados”, aseguró el oficial Gyan Dhenga.

Históricamente, los Gurkhas actuaron como una infantería global del Reino Unido: adaptable, disciplina y siempre disponible para ser desplegada en zonas de interés estratégico.

Las Islas Malvinas como destino estratégico

Las tropas Gurkhas participaron en los ejercicios Marinización, Cabo Kukri II y Cabo Kukri III junto a unidades de la Royal Air Force y la Royal Navy. Las maniobras incluyeron fuego real, inserciones anfibias, simulaciones nocturnas y uso de drones tácticos.

Uno de los hitos fue el lanzamiento de 21 toneladas de suministros desde un avión A400M Atlas en Pradera del Ganso, el mayor despliegue logístico británico en el Atlántico Sur en los últimos años.

Gurkhas, grupo de soldados nepalíes que sirven al Ejército de Reino Unido. Foto: forcesnews.com

Estas operaciones se desarrollaron desde la base Monte Agradable (Mount Pleasant), donde también operan los cazas Eurofighter Typhoon y el sistema antiaéreo Sky Sabre.

Con cada rotación, Londres refuerza su capacidad de despliegue y su dominio logístico sobre un territorio cuya soberanía Argentina reclama de forma irrenunciable.

Gurkhas, grupo de soldados nepalíes que sirven al Ejército de Reino Unido. Foto: forcesnews.com

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional 2025, titulada Seguridad en un Mundo Peligroso, ubica a los Territorios de Ultramar, incluidas las Islas Malvinas, entre las prioridades de defensa. “Deben estar preparados para hacer frente a cualquier desafío externo”, afirmó el documento.

En la práctica, se traduce en la consolidación de una red de defensa global que abarca desde Gibraltar y Chipre hasta el Atlántico Sur y el Indo-Pacífico. En dicha estructura, los Gurkhas ocupan un rol central: fuerzas de despliegue rápido que permiten sostener la presencia británica sin necesidad de incrementar costos políticos internos.