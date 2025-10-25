Donald Trump amenazó con cancelar su cumbre con Vladimir Putin: advirtió que “no va a perder tiempo” si no hay acuerdo con Ucrania

El distanciamiento entre el presiente de Estados Unidos y su par de Rusia creció después de que Washington apruebe sanciones contra las dos mayores petroleras rusas, Lukoil y Rosneft.

Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska, Estados Unidos. Foto: via REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que “no va a perder tiempo” reuniéndose con su homólogo ruso, Vladimir Putin, si no está seguro de que se va a llegar a un acuerdo sobre la guerra con Ucrania.

“Tengo que estar seguro de que vamos a llegar a un acuerdo. No voy a perder el tiempo”, advirtió el mandatario a la prensa en medio de una breve parada técnica en Qatar como parte de su viaje oficial a Asia.

El distanciamiento entre Trump y Putin creció esta semana, después de que Estados Unidos apruebe sanciones contra las dos mayores petroleras rusas, Lukoil y Rosneft.

“Siempre tuve una excelente relación con Vladimir Putin, pero esto fue muy decepcionante”, subrayó el presidente estadounidense sobre las conversaciones para terminar con la guerra.

Además, Trump admitió que había pensado que lograría la paz entre Ucrania y Rusia antes del acuerdo conseguido en Medio Oriente.

Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska Foto: REUTERS

El mandatario hizo un recuento de los pactos en los que intervino, como el logrado en agosto pasado entre Azerbaiyán y Armenia, que establece una hoja de ruta para poner fin a casi cuatro décadas de enfrentamientos en el Cáucaso Sur.

“De hecho, Putin me dijo por teléfono: ‘¡Vaya, eso fue increíble!’, porque todos intentaron lograrlo y no pudieron”, recordó el líder republicano sobre una conversación con su par ruso.

Ante la decepción de no haber logrado aún un acuerdo entre Rusia y Ucrania, el presidente estadounidense advirtió que “hay mucho odio” entre ambos países.

Cuándo sería la reunión entre Trump y Putin

La semana pasada, Trump había anunciado que se reunirá con Putin en Budapest, Hungría, para “poner fin a esta guerra ‘ignominiosa’ entre Rusia y Ucrania”.

El líder republicano lanzó la noticia en su red Truth Social luego de mantener una “muy productiva” conversación telefónica con el líder del Kremlin.

“Al finalizar la llamada, acordamos una reunión de nuestros asesores de alto nivel la próxima semana. Las reuniones iniciales de Estados Unidos estarán dirigidas por el secretario de Estado, Marco Rubio, junto con otras personas que se designarán. El lugar de la reunión está por determinar”, anunció Trump.

En agosto pasado, Trump y Putin mantuvieron una reunión bilateral en Alaska. En aquella oportunidad, el presidente de EEUU señaló que llevó “grandes avances” durante la reunión: “Hubo muchos, muchos puntos en los que estuvimos de acuerdo, la mayoría de ellos, diría yo”.