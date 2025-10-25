Nicolás Maduro advirtió: “EE.UU. está inventando una nueva guerra” que Venezuela “va a evitar”

“¡No a la guerra, sí a la paz, sí a la prosperidad, sí a la armonía y a la convivencia!”, manifestó el presidente venezolano, que advirtió que buscarán evitarla con la unión de los países de América del Sur.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: Reuters.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el pasado viernes que Estados Unidos está “inventando una nueva guerra” respecto de su posición para con ellos y advirtió que las naciones de Sudamérica actuarán unidas para frenarla.

“El pueblo estadounidense sabe que su gobierno está inventando una nueva guerra. Ellos prometieron que nunca más se meterían en una guerra, pero se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar”, dijo Maduro a través de la televisión estatal.

Portaaviones USS Gerald R. Ford. en las cercanías a las costas de Venezuela. Foto: REUTERS

Asimismo, instó a la movilización popular y al compromiso regional para que frenen cualquier intento de conflicto por parte de los EE.UU.

“¡América del Sur le dice no a la guerra!”

El mandatario venezolano también aseguró que su país evitará cualquier tipo de enfrentamiento bélico “con la movilización de los pueblos de América del Sur, porque América del Sur y el Caribe toda dice: ¡No a la guerra, sí a la paz, sí a la prosperidad, sí a la armonía y a la convivencia!”.

Asimismo, Maduro agregó que el pasado jueves se establecieron 73 puntos centrales de despliegue del sistema de armas de la Fuerza Armada, de la Milicia, y cada punto central desprende, por lo menos, diez puntos más.

“Estamos hablando entre 700 a mil puntos de defensa de nuestras costas”, remarcó. Bajo esa misma premisa, el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía y ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, destacó la capacidad operativa alcanzada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

“Con todos los ejercicios que el presidente Nicolás Maduro nos ha encomendado hemos logrado cohesionar toda la FANB junto al pueblo organizado en labores de defensa y acciones integrales que ponen de manifiesto la voluntad unitaria de defender nuestro territorio”, ratificó el funcionario.

Para finales del mes de agosto, Estados Unidos ordenó desplegar en el Caribe ocho buques militares cargados con misiles, aviones de combate F-35 y un submarino nuclear. Esto lo hizo en pos de combatir el narcotráfico, según justificó.

Este despliegue militar aún está vigente y se amplió a aguas internacionales cercanas a Venezuela.

Poco más de una semana atrás, el presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció ante los medios haber autorizado a la CIA a liderar operaciones encubiertas contra Venezuela.