Un nuevo aliado de China: el país asiático que tendrá un fuerte apoyo militar de Pekín para renovar su armamento

En un contexto de creciente modernización naval de la región y renovación del armamento, este país se podría ver beneficiado con una flota de superficie capaz de estar a la altura de las exigencias de la época.

China podría donarle fragatas a un país asiático. Foto: X/@fuerza_naval

China e Indonesia podrían estar atravesando un nuevo camino de acercamiento estratégico. Diversas fuentes aseguran que en Pekín evalúan la posibilidad de donar varias de sus fragatas Tipo 053H3 a la Armada indonesia.

Esto le permitiría a Yakarta reforzar de forma notable su flota de superficie. Hay que tener en cuenta que existe un contexto regional cada vez más competitivo en lo que refiere al armamento marítimo y la modernización naval.

China podría donarle fragatas a Indonesia. Foto: Pixabay.

¿Qué tipo de fragatas China le podría donar a Indonesia?

Las fragatas referidas corresponden a la variante Tipo 053H3, de las cuales China construyó un total de 10 unidades durante la década de 1990.

Pero en la actualidad, la Armada del Ejército Popular de Liberación mantiene en servicio ocho ejemplares, tras haber vendido dos de ellas a Bangladesh en 2019.

Estos barcos fueron diseñados como una evolución de las fragatas Tipo 053H2G, y representan un salto cualitativo dentro de la generación de buques ligeros de escolta producidos por la industria naval de Pekín.

Xi Jinping, presidente de China. Foto: Reuters.

Cuentan con un desplazamiento de 2.250 toneladas, y las Tipo 053H3 miden 112 metros de eslora y 12,4 metros de manga, contando con espacio para una tripulación de 168 personas.

Además, su armamento principal incluye lanzadores de cuatro celdas para ocho misiles antibuque YJ-83, una torreta con cañones dobles PJ33A de 100 mm y lanzadores de torpedos. Todas estas características les dan capacidades polivalentes, ya sea en operaciones de defensa sobre la superficie, así como también en lo que respecta al patrullaje oceánico y protección de convoyes.

Para mediados de la década pasada, las fragatas fueron sometidas a un proceso de modernización de media vida. Se les renovaron sus sistemas de radar y de guerra electrónica, y se las equipó con tecnologías similares a las presentes en las más avanzadas fragatas Tipo 054.

También se sustituyeron los misiles HQ-7 por los modernos sistemas de defensa aérea HHQ-10, y los cañones secundarios Tipo 76A de 37 mm fueron reemplazados por montajes CIWS Tipo 630 de 30 mm, lo que mejoró de manera sustancial su defensa de punto contra amenazas aéreas y misiles entrantes.

En caso de estar concretándose la transferencia, Indonesia podría recibir una flota de buques con vida útil y una gran tecnología incluso superior a la que tienen otros países de la región.

Las fragatas que China le podría donar a Indonesia. Foto: X/@fuerza_naval

La situación se da en un marco de creciente cooperación militar entre China e Indonesia. En los últimos meses, ambos han avanzado en negociaciones para la transferencia de cazas J-10B de segunda mano, con financiamiento provisto por Pekín.

También entran en discusión ventas de lanchas de ataque rápido Tipo 22 y de misiles antibuque CM-302 y YJ-12 de defensa costera. Para sumar más cuestiones, China estaría preparando un préstamo de cerca de 3.100 millones de dólares para respaldar estas operaciones, lo que le otorgaría a Indonesia mayor presupuesto para modernizar sus fuerzas armadas.

En caso de llevarse a cabo, la donación de las fragatas Tipo 053H3 consolidaría un nuevo eje de cooperación marítima entre Pekín y Yakarta, lo que fortalecería un vínculo político y estratégico notable en la región del Indo-Pacífico.