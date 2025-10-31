Donald Trump negó estar considerando ordenar ataques contra Venezuela

El presidente de Estados Unidos fue consultado sobre las informaciones publicadas en varios medios locales, en base a una conversación con fuentes cercana a su Gobierno, y respondió: “No, no son verdad”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Donald Trump negó estar considerando atacar a Venezuela después de que el Miami Herald y The Wall Street Journal afirmaran que el Gobierno estadounidense prepara una ofensiva contra instalaciones militares en el país sudamericano.

El presidente de Estados Unidos fue consultado a bordo del Air Force One sobre las informaciones publicadas en estos medios, en base a una conversación con fuentes cercana a la Administración, y respondió: “No, no son verdad”.

Trump no desarrolló su respuesta y la reiteró cuando se le repreguntó sobre decisiones militares contra Venezuela.

Según el diario de Miami, los ataques desde el aire podrían ocurrir “en cuestión de días o, incluso, horas”. Sin embargo, el WSJ apuntó a que la decisión aún estaba sobre la mesa.

De llevarse a cabo, supondrían una escalada de las tensiones con el Gobierno de Nicolás Maduro después del despliegue militar en el Caribe, que incluye el mayor portaaviones estadounidense, y los ataques contra embarcaciones bajo el pretexto de que están cargadas con drogas.

Estados Unidos hundió otra lancha cerca de Venezuela. Foto: Captura

Ataques bajo la presunción de narcotráfico

El Ejército estadounidense llevó a cabo al menos quince ataques letales contra lanchas presuntamente relacionadas con el narcotráfico, dejando un saldo de 61 muertos.

La ONU acusó a la Administración Trump de haber “violado el derecho internacional” con estos ataques que considera “ejecuciones extrajudiciales”.

“Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin”, exigió el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

En unos días se espera que llegue al Caribe el portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense, que se unirá al resto de efectivos navales que se encuentran frente a Venezuela.