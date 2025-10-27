Donald Trump felicitó a Javier Milei por su “aplastante victoria” en las elecciones legislativas: “El pueblo justificó nuestra confianza en él”

“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente!“, sentenció el presidente de Estados Unidos a través de su red Truth Social.

Donald Trump felicitó a Javier Milei por el triunfo en las elecciones legislativas. Foto: REUTERS

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este lunes su homólogo argentino, Javier Milei, por la “aplastante victoria” de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre.

“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él", sentenció Trump a través de su red Truth Social.

El tweet de Donald Trump tras las elecciones legislativas 2025. Foto: X

El oficialismo logró un importante triunfo en casi todo el territorio argentino, superando el 40% de los votos. Se impuso en 16 provincias, incluyendo Buenos Aires - un logro histórico- y relegó a Fuerza Patria al segundo lugar.

Milei le agradeció su apoyo a Trump

A raíz de las felicitaciones del republicano para con el presidente libertario, este último le retribuyó los agradecimientos y le brindó palabras elogiosas.

“Gracias Presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial", escribió Milei vía X.

Cabe recordar que a mediados de octubre, Trump recibió a Milei en la Casa Blanca y elogió de forma notable la gestión del oficialismo. Al mismo tiempo le dejó un mensaje a la ciudadanía: “Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión”, dijo. “Si pierde, no seremos generosos”, agregó en ese entonces.

Javier Milei tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas 2025. Foto: REUTERS

Al mismo tiempo, Milei agradeció a Trump la ayuda de su Gobierno, que ha comprado pesos y abierto una línea swap de divisas para inyectar liquidez en dólares a la economía argentina por valor de hasta 20.000 millones de dólares.

Con este triunfo en las legislativas, La Libertad Avanza amplió de forma significativa su representación en el Congreso: pasó de 37 a 93 escaños en la Cámara de Diputados -sobre un total de 257- y de seis a 19 bancas en el Senado -sobre un total de 72-.