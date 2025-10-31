Qué es el CTBTO, el tratado contra ensayos nucleares que corre riesgo tras el encuentro Trump y Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos se reunió con su par chino y se realizó un importante anuncio sobre la reanudación “inmediata” de pruebas nucleares.

Donald Trump y Xi Jinping. Foto: REUTERS

El principal punto que dejó la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping fue el anuncio de la reanudación “inmediata” de pruebas nucleares, lo que en caso de realizarse pondría fin a una moratoria de tres décadas en el marco del Tratado de Prohibición Total de Ensayos Nucleares (CTBT, en sus siglas en inglés).

Rusia, la otra gran potencia nuclear, anunció el año pasado que iba a preparar la normativa para revocar su ratificación de este tratado, un paso criticado entonces por Washington (por el demócrata Joe Biden), por la Unión Europea y por la CTBTO, la organización de la ONU que vela por ese pacto.

Donald Trump y Xi Jinping. Foto: REUTERS

¿Qué es la CTBTO?

La Organización del Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO, por sus siglas en inglés) fue establecida en 1997 y busca la entrada en vigor de un tratado, aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1996 que prohíbe las pruebas nucleares en todo el mundo. Una reanudación de los ensayos nucleares por EE.UU., y eventualmente por parte de otros países, haría colapsar la CTBTO.

¿Cuántos ensayos nucleares se han realizado hasta ahora?

Entre 1945 y 1997 se llevaron a cabo más de 2.000 pruebas nucleares. Estados Unidos inauguró la era nuclear en julio de 1945 al detonar una bomba atómica en Nuevo México y luego lanzó bombas nucleares contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en agosto del mismo año, con las que forzó la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial.

La Unión Soviética detonó su primer artefacto nuclear en agosto de 1949. De las más de 2.000 pruebas nucleares realizadas, 1.032 fueron llevadas a cabo por EE.UU. y 715 por la Unión Soviética, según datos de la ONU. El resto de las cinco potencias nucleares oficialmente reconocidas también hicieron numerosos ensayos: 210 Francia, 45 Reino Unido y otros 45 China.

Desde la fundación de la CTBTO hubo sólo 10 pruebas nucleares: India llevó a cabo dos en 1998, Pakistán también dos en 1998 y Corea del Norte realizó seis ensayos entre 2006 y 2017.

¿Por qué no entra en vigor el tratado?

Si bien 187 países han firmado el Tratado y 178 lo han ratificado, todavía no ha entrado en vigor porque ocho Estados con destacada tecnología nuclear no lo han ratificado: China, Egipto, India, Irán, Israel, Corea del Norte, Pakistán y Estados Unidos. India, Corea del Norte y Pakistán ni siquiera lo han firmado.

Donald Trump y Xi Jinping. Foto: REUTERS

Con todo, el éxito de la CTBTO, pese a que su tratado no ha entrado en vigor, es el establecimiento de una moratoria sobre las pruebas nucleares, respetada por todas las potencias con arsenal atómico oficialmente reconocidas (EE.UU., China, Francia, Reino Unido y Rusia).

Estados Unidos hizo su última prueba en 1992, China y Francia en 1996, la Unión Soviética en 1990 y Reino Unido en 1991.

¿Y Rusia?

Rusia firmó el tratado en 1996 y lo ratificó en 2000. Rusia, que heredó la mayor parte del arsenal nuclear soviético, nunca ha llevado a cabo una prueba nuclear.

Vladimir Putin, presidente de Rusia. Foto: REUTERS

El argumento de Moscú para retractarse de su ratificación es que quiere estar al mismo nivel que Washington, que firmó pero nunca ratificó el tratado. Rusia asegura que la decisión no significa que vaya a reanudar los ensayos nucleares pues “la moratoria permanece” en vigor.

Moscú asegura que sólo dará ese paso en respuesta a una prueba previa de Washington, algo que con el anuncio de Trump de hoy cobra nueva relevancia.

¿Tiene la CTBTO un régimen de verificación?

La CTBTO cuenta con un sistema internacional de monitoreo (IMS) con más de 300 estaciones repartidas por todo el mundo, capaces de percibir cualquier detonación nuclear.