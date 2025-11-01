Detuvieron a tres brasileños que intentaban entrar ilegalmente al país: investigan si son del Comando Vermelho

Las autoridades analizan si los sospechosos tienen vínculos con el Comando Vermelho, una de las facciones narco más peligrosas de Río de Janeiro.

Los tres brasileños que fueron detenidos en la frontera de Misiones cuando intentaban entrar a la Argentina de manera ilegal. Foto: Policía de Misiones

Otros tres brasileños con antecedentes por narcotráfico y lesiones fueron detenidos cuando intentaban entra ilegalmente a la Argentina y se investiga si forman parte del Comando Vermelho.

Quien intervino fue la Policía de Misiones en el caso, cuando intentaban cruzar la frontera por un paso clandestino desde Brasil a nuestro país. Lo que se precisó es que dos de ellos tenían antecedentes por narcotráfico y el tercero, por lesiones.

La operación policial contra el grupo criminal Comando Vermelho. Foto: REUTERS

La detención se produjo este viernes por la tarde, tras querer ingresar por el paso clandestino en las cercanías de la ciudad de Alba Posse, colindante con el municipio de Porto Mauá, en Río Grande do Sul.

El comunicado de prensa difundido recalca que “la fuerza provincial busca establecer si están ligados a una facción narcocriminal”.

Y detallaron: “Se motivó la inmediata activación de los protocolos de cooperación internacional para determinar si sobre ellos pesan pedidos de detención o captura internacional”.

¿Quiénes son los tres brasileños detenidos que se sospecha forman parte del Comando Vermelho?

Los tres detenidos fueron identificados como Ednei Carlos D. S., de 25 años, Luis Eduardo T. de S., de 23 años y Jackson S. de J., de 35.

Los tres tienen domicilio en Río das Ostras, estado de Río de Janeiro. Al momento de su detención no contaban con documentación migratoria válida y tampoco pudieron justificar su presencia en la localidad.

Hasta tanto Brasil no envíe la documentación requerida y frente a esta situación de irregularidad, los tres detenidos deberán permanecer en ese estado bajo un estricto dispositivo de seguridad a disposición de la autoridad judicial.

Río de Janeiro vive horas complejas en cuanto a la seguridad del estado a raíz del operativo que montó el Gobierno federal en la ciudad carioca contra el grupo narco Comando Vermelho, que despertó una crisis social interna con más de 120 asesinatos que se sospecha surgieron como represalia por parte de grupos narcos contra dicho operativo policial.