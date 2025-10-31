Violencia narco en Río de Janeiro: dos bandas se enfrentaron a los tiros en una autopista y asesinaron a una mujer

El hecho tuvo lugar en el barrio Complexo da Maré. Un conductor de aplicaciones resultó gravemente herido, mientras que su pasajera falleció tras recibir un disparo en la cabeza. Atención, imágenes sensibles.

Narcos se enfrentaron a los tiros en plena autopista y asesinaron a una mujer en Río de Janeiro. Foto: Captura

En medio del caos y las protestas en Río de Janeiro por el mega operativo policial contra el Comando Vermelho, dos facciones del narcotráfico se enfrentaron a los tiros en el barrio Complexo da Maré (norte de la ciudad), dejando como saldo una mujer asesinada y un hombre herido de gravedad.

Según medios locales, el tiroteo tuvo lugar este viernes a las 14.40, en la autopista Linha Amarela, cerca de Vila do Pinheiro. La vía estuvo cerrada en ambos sentidos.

Un video grabado por una vecina muestra cómo un hombre recibió un disparo en la cabeza cuando caminaba sobre la autopista. Según La Policía Militar, se trataba de uno de los atacantes, que estaba armado con un rifle.

Imágenes sensibles. Narcos se enfrentaron a los tiros en plena autopista y asesinaron a una mujer en Río de Janeiro.

Durante el operativo, se secuestró un fusil y fueron asistidas las dos personas que se encontraban heridas dentro de un auto: un conductor de aplicaciones y su pasajera, que falleció tras recibir un disparo en la cabeza.

La víctima fatal fue identificada como Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 31 años. El diario g1 indicó que la mujer fue trasladada al Hospital General de Bonsucesso, donde murió debido a la gravedad de las heridas.

El conductor declaró que ella venía de Ilha do Governador y se dirigía a Cachambi. Tras incorporarse a la autopista Linha Amarela, oyó varios disparos y se percató de que la pasajera -que se encontraba en el asiento trasero- estaba claramente herida.

El fusil encontrado en la escena del crimen. Foto: Gentileza g1

Protestas en Río contra la “masacre” policial

Bajo el lema “Basta de masacre”, decenas de residentes de los complejos de favelas de Río de Janeiro se manifestaron este viernes en contra del operativo policial que causó la muerte de más de 120 personas.

Después del mediodía, organizaciones sociales y vecinales marcharon por dentro del Complexo da Penha, uno de los dos barrios donde se concentraron las operaciones.

La caminata pasó por la plaza São Lucas, una de las principales de la comunidad, donde un día después del operativo los residentes exhibieron una hilera de al menos 50 cadáveres sobre el asfalto que ellos mismos rescataron en bosques aledaños.

Luego, se congregaron en el campo de deportes de la comunidad con carteles en contra de la policía y del gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, la cara política del operativo.

Antes de la protesta, familiares de las víctimas se reunieron frente a la casa de Gobierno regional para pedir justicia.