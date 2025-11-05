El perfil artístico y humanitario de Rama Duwaji la esposa de Zohran Mamdani, el alcalde electo de Nueva York

Tiene 28 años y conoce a Mamdani desde el 2021. De padres sirios, creció en Dubai y generó una pasión por el dibujo, con temáticas preocupadas por la identidad árabe y los conflictos armados en Medio Oriente y África.

El flamante alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto a su esposa Rama Duwaji. Foto: REUTERS

Viven juntos en Queens, un vecindario de la ciudad de Nueva York con mucha presencia extranjera. Se conocieron en 2021, y se casaron este año. Ella es Rama Sawaf Duwaji, la esposa del alcalde electo Zohran Mamdani por la ciudad neoyorkina. Tiene un perfil bajo, tendencia a las artes y compañera de Mamdani en la histórica campaña que lo llevó a la Alcaldía con apenas 34 años.

Se conoce poco de Duwaji, debido a que mantiene un perfil poco expuesto a los medios de comunicación. Se sabe que tiene 28 años, es de padres sirios, creció en Dubai y desarrolló desde muy pequeña su pasión por el dibujo.

Incluso, algunos de sus trabajos llegaron a publicarse en medios como New York Magazine, donde ella siempre buscó plasmar la crisis humanitaria de diversas regiones, tales como la Franja de Gaza, Líbano y Sudán, tres focos de guerra muy activos en los últimos años.

Más sobre Rama Duwaji, la esposa del flamante alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani

Mamdani nació en Uganda hace 34 años y tras ganar las elecciones a alcalde de Nueva York se catalogó a sí mismo como “joven, musulmán y un socialista demócrata”, algo que ya recibió la crítica del presidente republicano Donald Trump, quien lo catalogó como “comunista”.

Incluso, la disputa dialéctica con el presidente estadounidense no quedó allí, dado que el propio Mamdani manifestó contra Trump que “para llegar a cualquiera de nosotros, tendrá que pasar por todos nosotros”.

En ese contexto entra ella, Duwaji, la esposa de Mamdani -el primer alcalde musulmán de la historia de la ciudad- y su nombre ha empezado a aparecer en los titulares de muchos medios, principalmente por su papel intenso, pero silencioso, de apoyo a su pareja.

Nació en Houston, Texas, el 30 de junio de 1997. Sus padres son originarios de Damasco, capital de Siria. Su padre es desarrollador de software y su madre, doctora.

A sus nueve años de edad, la familia decidió mudarse a Dubai, y fue allí donde Duwaji encontró su pasión por el dibujo.

Estudió en Virginia Commonwealth University, primero en Qatar y después en Richmond, Virginia y explotó temas como la identidad, la pertenencia y la migración.

Para el año 2019 se graduó con honores en Artes de la Comunicación y luego cursó una maestría en la Escuela de Bellas Artes de Nueva York. Su tesis la tituló “Sahtain” (en árabe significa “buen provecho”) y exploró el arte de compartir alimentos como una forma de experiencia comunitaria.

En lo que respecta al ámbito profesional, desarrolló una carrera enfocada a las crisis humanitarias y a la identidad árabe, con foco en los conflictos de Gaza, Líbano y Sudán. Sus publicaciones están catalogadas por muchos como de consciencia social.

Elecciones de alcalde en Nueva York. Foto: REUTERS

Como dato de color, Duwaji y Mamdani se conocieron en 2021 a través de la aplicación de citas Hinge. Tres años después, en octubre de 2024, se comprometieron en Dubai, para luego casarse en febrero de 2025 en Nueva York. A posteriori llegó una celebración en Uganda, el país natal de Mamdani.

Hasta el momento, y pese a no querer aparecer en demasiados eventos políticos, Duwaji ha sabido estar presente en momentos claves de la campaña política de su esposo quien ya definió que “cada mañana me levantaré con el único propósito de hacer de esta ciudad un lugar mejor para ustedes que el día anterior”, con la clara intención de ser “un alcalde que se preocupará por todos”.